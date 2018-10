Poctivý kůň se srdcem závodníka. Universe of Gracie odchází do penze

Symbolicky na Taxisově příkopu, ikonické překážce dostihového sportu, se naplnila kariéra valacha Universe of Gracie, jednoho z nejvýraznějších koní posledního období v Česku.

Ve třinácti letech běžel hnědák ze stáje BORS Břeclav svůj poslední dostih, Velkou pardubickou. Po kolizi na Taxisu, kterou nezpůsobil, musel ze závodu (ve zdraví) odstoupit.

„Kariéru měl velice bohatou, ukázal během ní ohromnou tvrdost a odolnost. Běžel na 60 dostihů včetně několika Velkých pardubických. Byl to poctivý koník se srdcem závodníka. Kůň, kterého by rád měl každý trenér ve stáji,“ řekl trenér Stanislav Popelka, který Universe of Gracie v posledním období pro BORS Břeclav připravoval ve své stáji Srdéčko v Hvozdu na Prostějovsku. V jeho nejlepší éře Universe of Gracie jezdil žokej Jan Faltejsek, od neděle již pětinásobný vítěz pardubického dostihu, a experti v něm viděli nástupce Orphee des Blins, další z legend Velké pardubické.

„To závodiště s jeho těžkými skoky zná skoro nazpaměť a o jeho překážkových kvalitách mluví i několik umístění,“ řekl o koni i David Mikulecký, spolumajitel břeclavské stáje se zázemím v areálu lichtenštejnského statku Nový dvůr nedaleko Lednice.

Valacha koupil v roce 2007 jako dvouletého napřed do rovinových dostihů. O dva roky později začal Universe of Gracie závodit na překážkách. Jeho kariéru zdobí šest vítězství a výdělek přes 2,2 milionu korun. Na Velké pardubické byl šestý, čtvrtý a v roce 2015 s Faltejskem třetí, což bylo jeho nejlepší umístění.

Nástupce Orphee des Blins? Vyhrával stylem start–cíl

Tři roky zpátky byl Universe of Gracie na vrcholu. Kvalifikační dostih pro 125. Velkou pardubickou zdolal jako vítěz v takovém tempu, že ho mnozí pasovali na největšího favorita říjnového vrcholu sezony.

„On už vloni ukazoval, že zraje v koně pro Velkou. Dospěl, dozrál. Je to úplně jiný kůň,“ básnil Faltejsek. Jeho cílem bylo kvalifikovat se, ne vítězit; kůň měl ale jiný plán. „On mě prostě odvezl. Já měl v hlavě jinou taktiku. Jenže Universe of Gracie nastoupil tak, že se s ním nedalo moc domlouvat…“ krčil rameny s úsměvem žokej.

Kvalifikaci vyhrál stylem start–cíl a experti se okázale ptali: Bude Universe novou Orphee? V dramatickém finiši před třemi lety skončil čtvrtý, později se kvůli dopingovému nálezu vítěze Nikase (zaviněnému podle soudu výrobcem krmiva) posunul o stupínek výš.

„To byla jeho nejlepší léta. Byl pracovitý v tréninku, a na rozdíl od některých jiných to dokázal prodat i v dostihu,“ řekl Popelka.

To přitom neznamená, že by koni o tři roky později nevěřil.

Očekávání skončila tragédií

Loňské šesté místo v extrémních podmínkách, které mu příliš nevyhovovaly, dávalo lidem kolem břeclavské stáje na letošním pevnějším podkladu legendárního závodiště naději na dobrý výsledek při ouvertuře. Přestože mu je už třináct let, připravený byl Universe of Gracie velmi dobře. „Na veterinární prohlídce vypadal skvěle. I Roman Vítek, který mi jezdí koníky masírovat, ho hodně chválil, v jaké je kondici. Všem se nám líbil. Naše stáj formu měla,“ přiznal nemalé ambice Popelka. Proč ne? Vždyť i Faltejsek o tomto koni řekl: „Velmi dobře skáče a na pardubické závodiště se hodí.“

Svůj poslední dostih začal veterán v přední linii, první překážky překonal bezchybně. Tohle hodnocení patří podle Popelky i k následujícímu Taxisovu příkopu, za nímž se kůň pod Lukášem Sloupem poroučel k zemi.

„Skočil bezchybně, v pohodě,“ vybaví si trenér Popelka. Konec příběhu Universe of Gracie ale zaviní vedle skákající Vicody, který ho srazí. Za chybu zaplatí cenu nejvyšší... „Pro Vicodyho to byl poslední start v životě, protože si tam zlomil nohu,“ hlesne Popelka.

Universe of Gracie vyvázne z kolize bez újmy na zdraví a do dostihového důchodu může odejít v klidu.

„V takto náročném dostihu nestačí mít koně pouze kvalitně připraveného a zdravého, ale je zapotřebí mít i trochu štěstí, které nás bohužel opustilo na Taxisově příkopu. I přes to, že Velkou nedokončil, jsme rádi, že je Universe po pádu v pořádku,“ doplnil i Mikulecký.

Budoucnost? Možná Quatiky

Co bude v jeho stáji po odchodu zkušeného koně dál? Zůstal jí francouzský kůň Quatiky, který v neděli skončil na 4. místě v Ceně Vltavy, důležitém testu kvality pro případný start ve Velké pardubické.

Mikulecký čeká na poradu s trenérem Popelkou, než se rozhodne, jak bude BORS Břeclav fungovat dál. „Na konci dostihové sezony probereme uplynulý rok a uvidíme, jak se bude stáj vyvíjet dál. Dělat závěry v tuto chvíli je ještě předčasné,“ podotkl.