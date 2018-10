Ir, který je v Británii legendou. Aspell prožil v Pardubicích černý den

Prožil v neděli v Pardubicích hodně smolný den. Ještě v úvodním dostihu dne doběhl s Kaiserwalzerem v Ceně Jana Kašpara na čtvrtém místě.



Jenže pak?

Čtyři dostihy, čtyřikrát nedokončil. A to včetně Velké pardubické, kterou jel se sedmiletým valachem Vajgarosem – jedním z outsiderů dostihu.

Žádná úchvatná bilance na tak mimořádného žokeje.

„Nebyl jsem ve své kůži,“ hlesl zklamaně dvaačtyřicetiletý Leighton Aspell.

Ir, který je ve Velké Británii legendou.

Při debutu druhý

V průběhu kariéry svým majitelům vydělal skoro osm milionů liber, vyhrál přes 800 dostihů – dvakrát třeba Velšskou národní.

Největší jméno si ale Aspell udělal na liverpoolské Velké národní steeplechase – nejslavnějším dostihu světa.

Vyrůstal v Irsku, kde na Velkou národní sázel snad každý.

Leighton Aspell won consecutive Grand Nationals on different horses in 2014 and 2015.



But he has never won a race at the Festival. He has one ride today, The Mighty Don, in the @PertempsJob Network Final at 2.10pm today pic.twitter.com/O4iTLkZwLe — CheltenhamRacecourse (@CheltenhamRaces) March 15, 2018

„Všichni mí spolužáci už na základní škole sázeli,“ vzpomínal. „V pondělí jsme pak vždycky v autobusu probírali, proč jsme vsadili na toho a toho, proč to tomu vyšlo a tomu ne. Všichni žili pro dostihy a já toho chtěl být vždycky součástí.“



Povedlo se mu to už v roce 2003. S koněm Supreme Glory byl považován s kurzem 40:1 za jednoho z outsiderů dostihu, přesto skončili druzí.

„Byl jsem z toho nadšený. Myslel jsem si, že to bude můj jediný kousek, kterým se vepíšu do historie Velké národní,“ líčil.

Mýlil se. Později přidal další dva. A větší. Přitom k nim vůbec nemuselo dojít.

Chyběla vášeň

Přestože se při debatách o dostizích dokázal vždy rozvášnit, v červenci 2007 překvapivě ukončil kariéru.

„Neužíval jsem si už dostihy tolik jako kdysi,“ hledal důvody.

Jeho fanklubu (mimochodem jednomu z mála mezi žokeji) chodily stovky e-mailů a dopisů, kde se fanoušci z ostrovů ptali, proč se v pouhých 31 letech rozhodl dát dostihům vale.

I to ho přesvědčilo, aby se vrátil.

Mimo byl jen osmnáct měsíců, než ve stáji Olivera Sherwooda nahradil zraněného Dominika Elswortha.

„Jednoduše – chybělo mi to. Než jsem skončil, minimálně půl roku jsem strádal. Závodění mě nebavilo. Ale po nějakém čase mě napadly myšlenky na návrat. Chtěl jsem ale jet jen tolik dostihů, abych zabezpečil rodinu,“ popisoval.

Udělal víc než to, stal se milionářem.

Nesmrtelnost mu unikla

Pouze hrstka skvělých žokejů zažije slávu spojenou s triumfem na nejslavnějším překážkovém dostihu světa. A ještě menšímu procentu z nich se podaří vyhrát dvakrát za sebou jako Aspellovi.

V roce 2014 triumfoval s Pineau De Re, o rok později s Many Clouds.

Leighton Aspell holds his whip to the crowd after an amazing win aboard Many Clouds in the #GrandNational. pic.twitter.com/lteaQs6orE — At The Races (@AtTheRaces) April 11, 2015

Kdyby před dvěma lety s Many Clouds dokonal vítězný hattrick, už by nebyl jen mimořádným žokejem, byl by unikátem, stal by se nesmrtelným – jediným žokejem, který Velkou národní vyhrál třikrát za sebou.

Ještě na 19. překážce tehdy v roce 2016 vedli, jenže pak přišla chyba a propad. Cílem projeli jako poslední, šestnáctí.

„Ale už ty dva roky byly fantastické. Je spousta krásných příběhů za vítězi Velké národní a já jsem rád, že jsem taky jeden napsal,“ líčil.

S Čikem jsme kamarádi

Jak se vlastně dostal do Česka?

V Británii spolupracoval s trenérkou Amandou Perrettovou, za kterou jezdil také bývalý slovenský žokej a nyní trenér Jaroslav Brečka.

Ten mu už několikrát nabízel, aby se přijel do Pardubic podívat.

Až letos ale Aspell kývl.

Loni totiž Brečkovi vítězně odvodil Meny Bay v italském Meranu, což se slovenskému trenérovi zamlouvalo.

„S Čikem (přezdívka Brečky) jsme dobří kamarádi. V létě, když byl u nás docela klid, se mě ptal, jestli bych neměl čas přijet do Pardubic. A mě to dost zajímalo. Velká pardubická je speciální závod, každý rok se i u nás v Británii vysílá v televizi,“ popisoval.

Dovézt do Pardubic dvojnásobného vítěze Velké národní pochopitelně není nic levného.

A day in the life of a jump jockey - Grand National winner Leighton Aspell poses for the camera at @kemptonparkrace pic.twitter.com/yrm73nthYX — At The Races (@AtTheRaces) November 21, 2016

„Majitelé se na to musí složit, těch koní tady musí jet víc. Že by přijel pouze kvůli jednomu? To by vyšlo na dost draho,“ říká vítěz Velké z roku 1992 Brečka.



Přestože Aspell v neděli zažil možná nejhorší den v sedle, Brečka na něj nezanevřel.

„Někdy to tak je, že se nedaří. Ale Leighton pro mě zůstává jedním z nejlepších jezdců, jaké jsem kdy poznal. Když se posadí na koně, dokáže ho vnímat a udělá pak přesně to, co má. V tom je výjimečný. Je to borec,“ uzavírá Brečka.