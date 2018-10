Faltejsek popáté. Velkou pardubickou ovládl s Tzigane du Berlais

Překážkový dostih Velká pardubická steeplechase (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč): 1. Tzigane Du Berlais (ž. Faltejsek, tr. Tůma, stáj Dr. Charvát), 2. Hegnus (ž. Stromský), 3. Stretton (ž. Garner), 4. Zarif (ž. Romano), 5. No Time To Lose (ž. Váňa ml.), 6. Ange Guardian (ž. Kousek). Výrok: jistě 3 - hlava - 2 1/2 - 2 1/4 - 4. Čas: 9:05,56.

Další dostihy:

I. Apple's Kamikaze (ž. Myška) - New Finch - String

II. Poinsettia (ž. Matuský) - Apas Rocka - Waikita

III. Evžen (ž. Myška) - Father Paulo - Mr Spex

IV. Lombargini (ž. Faltejsek) - Stigris - Sottovento

V. Izynka (ž. Matuský) - Marcus Aurelius - Rui Faleiro

VI. Mahony (ž. Stromský) - Unbrin De L'Isle - Player

VII. Tiara (Ferhanov) - Medic - Chrystal Cross