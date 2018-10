Říkal jsem, že sedím na nejlepším koni, smál v cíli vítěz Velké Faltejsek

Tak jaké jsou dojmy pětinásobného šampiona?

Výborné. Vyhráli jsme, proto jsme do toho dostihu šli. Říkal jsem, že sedím na nejlepším koni v poli. Bylo jen otázkou, jak moc se to povede. Ale já věděl, že tam ta kvalita je.

Jak z tréninku poznáte, že máte nejlepšího koně?

Ukázal to v kvalifikace, kde jsem ho nechával spokojeně jet a to, co pak předvedl na posledních 200 metrech? Málokterý kůň má takové zrychlení.

V průběhu dostihu jste byl uklizený uprostřed pole. Byl to plán?

Určitě. Vím o něm, že dokáže zaběhnout skvělou rovinku. Ale člověk ho musí drtit v podstatě celý dostih, aby ho udržel v kontaktu s dalšími koňmi. Kdyby se na něj jen trochu člověk vykašlal, tak zacouvám a už se nikam nedostanu.

Takže je línější?

I tak se to dá říct.

Kdy jste uvěřil, že to opravdu dopadne?

Za poslední překážkou, kdy jsem minul Hegnuse (nakonec druhého), jsem uvěřil, že už to dáme.

Jakou teď chystáte oslavu?

Nasedám do auta a jede se domů. Ráno se zase jede dál, protože mě čeká hned další dostih.