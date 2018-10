Zklamání z druhého místa? Kdeže. Zase mám pro co žít, říká Stromský

Zažil zvláštní nedělní odpoledne v Pardubicích.



V prvním dostihu spadl se Shegertonem už na druhé překážce.

„To byl blbý start. Na to člověk musí hned zapomenout,“ povídal.

Po šestém, druhém a sedmém místě v dalších dostizích se následně radoval z triumfu v Ceně Labe, kterou ovládl v sedle Mahonyho.

A i na Velké byl k výhře blízko.

Ještě za poslední překážkou prořídlé startovní pole s Hegnusem vedl, v posledních metrech se ale kolem něj po levé straně prohnal Jan Faltejsek s Tziganem du Berlaisem a odsunul ho znovu na druhé místo.

Početný fanklub z rodných Štěpánkovic mu ale smutnit nedovolil.

Hodně vás to nabíjí, když kvůli vám přijede do Pardubic tolik lidí?

Ve Štěpánkovicích jsou věrní fanoušci. Jsem za ně rád, že se to dneska povedlo.

Křepčí tady, jako kdybyste vyhrál.

Oni to tak berou. A já vlastně taky. Pro mě je i to druhé místo jako vítězství.

Jak jste si vlastně užil dostih?

Super, byla to paráda. Musím poděkovat Radkovi Holčákovi (trenér), protože udělal skvělý kus práce. Dostih mi vyšel nádherně, chtěl jsem vyhrát, ale druhé místo beru s pokorou. Užívám si to a mám zase pro co žít, mám chuť bojovat a zase vyhrát Velkou.

Pomýšlel jste v závěru na první místo?

Určitě jo, když jsem byl chviličku vepředu. Ale byl to jen takový okamžik.

Pak kolem vás prosvištěl Tzigane du Berlais s Janem Faltejskem.

No jo, řeknete si: Zase to nevyšlo. Ale já jsem fakt za to druhé místo rád. Celý tým si to zasloužil, s koníkem udělali velký kus práce. Vždyť já jsem dneska v prvním dostihu ležel na zemi, proto je to druhé místo nádherné.

To jste nespadl jen vy, ale právě i Jan Faltejsek.

Je to blbý start do dne. Člověk na to ale nesmí myslet, musíte to hodit za hlavu. Já jsem spadl už na druhé překážce, bylo to dost nakropené a koni se rozjely nohy, bylo to dost nevinné. A Honza spadl o kousek dál v zatáčce. Určitě to není povzbudivé, ale musíte to hodit za hlavu, sednout si na druhý dostih a jet dál.

Na druhou stranu, vyhrál jste Cenu Labe. To vás nabudilo?

Jo, to jsem rád i za pana Popelku. Dodalo mi to síly právě do Velké.

A druhé místo ve Velké vám dodalo síly pokračovat i v příští sezoně?

Určitě mě to nabudilo. Ale je tady ještě hodně otázek, záleží, s kým se dohodnu po sezoně. Mám to daleko na dojíždění a tak dále.

Ještě nejste rozhodnutý pokračovat?

Ještě ne, ještě ne. Ale tuhle sezonu si užívám, je krásná. A ještě jednou děkuju Holčákům, že mi dali šanci jezdit dobré koně.