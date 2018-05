Raptors snili o finálové kořisti. LeBrontosaurus jejich plány rozdupal

Toronto ovládlo Východní konferenci v základní části, s 59 výhrami si vytvořilo nový klubový rekord. Řada hráčů měla za sebou životní sezonu, sílu lavičky jim záviděla doslova celá NBA.

Raptors hráli týmově a basketbalem se bavili, v prvním kole se utkali s Washingtonem a byli o dost lepší.

A pak došlo na jejich souboj s Clevelandem. Už zase, potřetí za sebou.

Skončilo to jako vždycky.

Toronto prohrálo 0:4 na zápasy, s LeBronem Jamesem a spol. padlo už deseti utkáních play off za sebou!

„Tohle je asi ten nejtěžší, nejvíc frustrující moment. Takhle bídně jsem se během kariéry necítil,“ poznamenal po vyřazení DeRozan. „Dojdete do bodu, kdy máte za sebou všechny možné krize. Překonáte je a myslíte si, že už vás znovu nic nesrazí. A pak zjistíte, že jste zase na zemi. Tak to je na tom to nejhorší.“

A druhý z olympijských šampionů Lowry? „Cítím, že jsme tenhle rok promrhali. Myslím, že jsme měli sílu na to, abychom prošli až do finále. To byl každopádně náš cíl,“ nechal se slyšet.

LeBron James z Clevelandu může slavit postup, Kyle Lowry s Torontem neuspěl.

Ani se těmto myšlenkám nelze moc divit. Cleveland ničil torontské naděje na všechny možné způsoby.

V prvním duelu stáhl v koncovce desetibodové manko a překonal i několikeré závěrečné dobývání svého koše. Zvítězil 113:112 pro prodloužení. James se krotil, když zapsal „jen“ 26 bodů, ovšem taky měl triple double.

Ve druhém Toronto padlo 110:128. James se rozjížděl volněji, v první půli ještě nechal Raptors dýchat. Ale nakonec zaklekl a bylo z toho unikátních 43 bodů plus 14 asistencí.

V ten moment si od amerických komentátorů vysloužil novou přezdívku: LeBronto.

Těžké střely LeBrona Jamese zlomily odpor Toronta ve druhém zápase:

Ve třetím Raptors smazali 14 bodů za závěrečnou čtvrtinu, ale poslední akce patřila Jamesovi, který v neuvěřitelné pozici rozhodl s klaksonem. 105:103 pro Cleveland a Jamesových 38 bodů.

A ve čtvrtém souboji už celek z Kanady rezignoval. Prohrál 93:128. Jamesovi stačilo 29 bodů a 11 asistencí. Do pohody se dostali i jeho spoluhráči, kteří se v prvním kole s Indianou zoufale soužili. Teď jsou na koni a na Boston jdou všichni v pozitivním rozpoložení.

Toronto bylo v euforii, ale kanadská svatba s basketbalem se během jediného týdne oblékla do černé.

DeMar DeRozan čelí nepříjemným otázkám, jeho Toronto se rozloučilo ve druhém kole play off

Vůbec poprvé se přihodilo, že by nasazené konferenční jedničky opouštěly play off ve druhém kole s výsledkem 0:4.

Jeho trenér Dwane Casey na jedné straně přebírá cenu pro nejlepšího kouče sezony, kterou mu udělili jeho kolegové z NBA. A na straně druhé slýchá řeči, jak se blíží jeho vyhazov a že jsou výraznější změny nutností. I přes pět účastí v play off za sebou a třetí sezonu v řadě s minimálně 50 výhrami.

Šéf klubu Masai Ujiri po léta pokorně i pokojně budoval nového uchazeče o titul. V jeho éře rozkvetl výjimečný atlet DeRozan a životní basketbal hraje přirozený vůdce Lowry. Pro NBA objevil Ujiri řadu talentů. Umí využít potenciál farmářského týmu v G-League... Ale teď i on projevuje známky nervozity.

Ze všeho nejvíc by si Ujiri asi přál, aby James zamířil k Pacifiku.

Třiatřicetiletá ikona světového sportu bude po sezoně přemýšlet o dalším kariérním kroku. A půjde tam, kde bude mít největší šanci vítězit. Ať to bude posílené LA Lakers, nebo třeba Houston Rockets. Ale jestli zůstane v Clevelandu, anebo zamíří do Philadelphie, největším strašákem pro Toronto nepochybně zůstane.

LeBron James (vlevo) z Clevelandu faulovaný Kylem Lowrym z Toronta.

„Jednou už někdo porazit musí,“ říká s nadějí v hlase Lowry. „Vždycky jsme věřili tomu, že to budeme my.“

Ale ne.

Anebo až jindy, až příště.