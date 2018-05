Torontu se vrátilo jeho prokletí, přišlo o výhodu nad Jamesem a spol.

Torontští basketbalisté nezvládají vstupy do sérii. Tahle teze padla v prvním kolem play off NBA proti Washingtonu, ale v tom druhém s Clevelandem se vrátila. Raptors doma s LeBronem Jamesem a spol. padli 112:113 po prodloužení. Druhý duel v sérii Golden State - New Orleans se hraje, domácí už nasadili Stephena Curryho.

Cleveland uspěl proti odpočatějším hráčům Toronta a v jejich hale urval první vítězství v sérii druhého kola. Domácí přitom začali výborně a rychle vedli 33:19, ale náskok z úvodní čtvrtiny promarnili. O vítězství tentokrát rozhodovalo hlavně štěstí. V posledních sekundách základní doby měli Raptors k dispozici hned pět zakončení, ale míč do koše propadnout nechtěl. Na druhé straně se k těžké střele dostal LeBron James, ovšem ani on neuspěl. V nastavené pětiminutovce se Cavaliers utrhli díky trojkám Kyla Korvera a J. R. Smithe a úspěchu zpod koše v podání Tristana Thompsona. Domácí se však přiblížili na jednobodový odstup a Fred VanVleet měl na ruce obrat - ani tentokrát však při Torontu štěstí nestálo. LeBron James táhl Cleveland s pomocí triple double za 26 bodů, 13 asistencí a 11 doskoků. Atypicky však proměnil jen 12 z 30 pokusů. LeBron James v prvním zápase s Torontem: V torontském dresu byl nejvýraznější DeMar DeRozan s 22 body, Jonas Valančiunas zvládl 21 bodů a 21 doskoků.