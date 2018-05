Toronto končí, ani se moc nevzpouzelo. Philadelphia se vrátí do Bostonu

V polovině druhé čtvrtiny zvládli basketbalisté Toronta smazat desetibodový náskok Clevelandu a mohli uvažovat o prvním úspěchu v sérii. Před poločasem však dostali druhý úder, jejich manko narostlo na 16 poločasových bodů.

A to byl jejich konec.

Zápletka druhých 24 minut byla chatrná. Domácí Cavaliers mohli směřovat za happy endem v podobě jasného postupu.

LeBron James se pod čtvrtý úspěch v sérii podepsal 29 body, 11 asistencemi a osmi doskoky, Kevin Love zajistil 23 bodů. Do střelecké tabulky se nakonec zapsalo jedenáct hráčů vítězného celku.

Jonas Valančiunas vypadl ze základní pětky Toronta, ale nakonec se stal díky 18 bodům jeho nejlepším střelcem. DeMar DeRozan a C. J. Miles zajistili 13 bodů.

Philadelphia si dokázala, že může Boston překvapit. Hlavní střelecké slovo si vzal chorvatský univerzál Dario Šarič a 25 body si vylepšil osobní rekord pro zápasy play off, a navíc zařídil osm doskoků. Do základu se posunul T. J. McCollum a i on si vytvořil střelecké maximum pro play off, když zaznamenal 19 bodů.