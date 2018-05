Doma to raději nezkoušejte. James potopil Toronto neobyčejnou střelou

Ve třetím duelu v aréně Clevelandu rozhodl James košem v poslední sekundě o výhře svého týmu 105:103. V letošním play off dal už druhý vítězný koš spolu se klaksonem. Celkem jich má na kontě pět. Michaelu Jordanovi se to povedlo jen třikrát.

A byla to těžká střela i na Jamesovy vysoké poměry, když míč z odskoku z jedné nohy parádně poslal o desku do koše i přes solidně bránícího toronského nováčka O. G. Anunobyho.

„Tato střela byla opravdu velmi obtížná. Doma ji radši nezkoušejte,“ usmíval se LeBron na pozápasové tiskové konferenci.

Za stavu 103:103 osm sekund před koncem si Cleveland vzal svůj poslední time out a rozhodl se vyhazovat na obranné polovině, aby mohl James nabrat rychlost a pokusit se překonat obranu kanadského celku.

Žádný velký plán pro poslední akci zřejmě trenér Tyronn Lue nevymyslel, ale James si stejně do závěrečných akcí nenechá moc mluvit.

„Měl jsem spoustu času předribrovat celé hřiště. Ani jsem neměl rozmyšleno, jakou střelu budu střílet. V tréninku pracuji na každé střele, takže si vždycky věřím, že se trefím,“ dodal James, který v letošním play off působí a hovoří tak sebevědomě, jako možná ještě nikdy.

„Chtěli jsme ho zdvojit a donutit ho přihrát. Cílem bylo donutit kohokoliv jiného, aby nás porazil, což se nám nepodařilo,“ zklamaně říkal po utkáná torontský trenér Dwane Casey.

James se dostal přes zdvojení na svou levou ruku a z odskoku perfektně zakončil neubránitelnou střelou. Fanoušci v clevelandské hale vybuchli nadšením.

„V takových chvílích jen sleduji a žasnu. Často se pokouší o podobné střely v tréninku a prakticky nemíjí. Byla to parádní střela, ale to je prostě celý LeBron,“ pochválil spoluhráče Kevin Love.

LeBron už sestřelil v pátém utkání prvního kola Indianu košem v poslední sekundě a v prvním zápase série s Torontem srovnával těsně před koncem. Postaral se tím o prodloužení. Působí opravdu nezastavitelně.

Jamese za jeho trefu ocenila i jiná hrající ledenda Dirk Nowitzki:

„Je mi jedno, jestli je vyrovnáno, nebo prohráváme. Pro takové momenty hraji basketbal. Jako dítě jsem si vždycky v hlavě odpočítával poslední sekundy a střílel, jako bych vyhrával zápasy pro svůj tým. Zkouším si vítězné střely odmalička, prakticky od doby, kdy jsem měl ještě plenky, až doteď, do 33 let. O takových střelách sní každý a já měl to štěstí, že se mi jich podařilo v kariéře několik proměnit,“ pokračoval James.

Duel zakončil s 38 body, šesti doskoky a sedmi asistencemi, Kevin Love přidal 21 bodů a 16 doskoků. Toronto vedl Kyle Lowry s 27 body a sedmi asistencemi.

Raptors už musí být absolutně zoufalí. James je vyřadil v play off 2016 ve finále konference 4:2 na zápasy a loni v semifinále dokonce nejkratším možným způsobem 4:0.

Letošní boje k podobnému závěru směřuje znovu, i když Toronto částečně přestavělo kádr, změnilo systém hry a bylo nejlepším týmem Východu po základní části. LeBron však působí hlavně proti Torontu vždy velmi sebejistě, jako by se mu nemohlo nic stát.

