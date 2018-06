Chtěl jsem ho zabít. Ta největší lichotka pro blonďáka z Realu Madrid

Slovinský fenomén by rád napravil dojem, který za sebou zanechal evropský průkopník - Ital Andrea Bargnani, jenž byl draftován jako jednička před dvanácti lety Torontem.

Pro evropské fanoušky NBA je to v posledním roce jedno z nejpropíranějších jmen. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, to jsou stálice. Janis Adetokunbo vlasatice.

Zejména jižní polovina kontinentu však se stejným nadšením reaguje na teprve devatenáctiletého rodáka z Lublaně.

Luka Dončič se narodil bývalému basketbalistovi se zkušenostmi z Euroligy a pozdějšímu trenérovi Sašovi Dončičovi a bývalé atletce a modelce Mirjam Poterbinové. Rodina Dončičových sice pochází ze Srbska, Saša se však ještě před Lukovým narozením usadil ve Slovinsku.

Basketbalového míče se prý Luka poprvé dotkl už v sedmi měsících a velkou část dětství trávil ve svém pokoji házením na malý koš, který mu rodiče pořídili. Nejdříve u něj vítězil fotbal, pak však začal své spoluhráče přerůstat a přesedlal na basketbal. S tím začal v sedmi letech a jeho idolem je dodnes hvězdný řecký rozehrávač Vassilis Spanulis.

Rok 2008 a basketbalisté Olimpije Lublaň oslavují slovinský titul. Čtvrtý zprava je Saša Dončič, v zeleném dresu jeho tehdy devítiletý syn Luka Dončič. Nad ním se usmívá Goran Dragič.

Prvním Dončičovým klubem byl Union Olimpija Lublaň, kde se brzy začal ukazovat talent usměvavého blonďáka. V osmi letech hrál s jedenáctiletými dětmi, o rok později se připravoval se skupinou do čtrnácti let a soutěž s nimi nemohl hrát jen kvůli regulím slovinského svazu.

Ve dvanácti se Luka prezentoval na mezinárodním turnaji v Budapešti, kde dotáhl svůj tým na turnaji pro čtrnáctileté až do finále proti Barceloně. O rok později už se stěhoval do Madridu, kde podepsal pětiletou smlouvu s Realem. Okamžitě se zařadil do přípravy týmu šestnáctiletých a ukazoval svou výjimečnost. Stal se nejužitečnějším hráčem mistrovství Španělska do šestnácti let a jeho hvězda jen rostla.

„Odmalička jsem pořád musel hrát proti starším klukům, kteří měli odehráno víc než já. Většina z nich byla větší a silnější, proto jsem musel být chytřejší,“ vypráví s odstupem Dončič.

Dnes už tím malým klukem není, narostl na 204 centimetrů...

V šestnácti se stal nejmladším ligistou v historii Realu Madrid a třetím nejmladším hráče v historii celé španělské ligy. O půl roku později si odbyl debut i v Eurolize a začal se postupně zabydlovat v sestavě královského klubu. Od sezony 2016/17 už se objevoval v základní sestavě madridského celku pravidelně a naplno se jeho hvězda projevila v této sezoně.

To už byl také definitivně členem seniorského reprezentačního kádru Slovinska, přestože se spekulovalo, že by mohl reprezentovat Srbsko, Černou Horu anebo Španělsko. Plně zazářil na loňském EuroBasketu, kde pomohl jako rovnocenný parťák nejužitečnějšímu hráči turnaje rozehrávači Goranu Dragičovi dotáhnout Slovince k historickému zlatu.

Ve čtvrtfinále Dončič sestřelil Lotyšsko 27 body a přispěl devíti doskoky, v semifinále proti Španělsku zase zaznamenal 11 bodů, 12 doskoků a osm asistencí. Finálový zápas proti Srbům nedohrál pro zranění, přesto se dostal do ideální pětky šampionátu.

Nejlepší akce Luky Dončiče na EuroBasketu 2017:

Parádní formu si přenesl i do Realu, který v tomto ročníku trápila řada zranění. On však jako jeden z mála odehrál většinu zápasů a posbíral také spoustu individuálních ocenění. Stal se nejen nejlepším mladým hráčem španělské ligy, ale o pár dní později i MVP celé soutěže a podobně si počínal i v Eurolize. Tam pomohl Realu k výhře na Final Four. V lize jsou Madridští jednu výhru od titulu, ve finálové sérii nyní vedou nad Baskonií 2:1 na zápasy.

Dončičova čísla nejsou tak oslnivá jako u některých hvězd NCAA, dosahuje kolem 12 bodů, šesti doskoků a pěti asistencí na utkání. Nutno však podotknout, že hraje mezi protřelými borci v druhé nejlepší lize světa a v letošní sezoně už se jeho zátěž blíží k zátěži v NBA. Spolu s evropským šampionátem, domácí ligou a Euroligou odehrál od září téměř 90 utkání a nejlepší hráči NCAA se mohou soustředit na 30 duelů.

„Na EuroBasketu jsem ho chtěl zabít. Nevěděl jsem, že je v Evropě tak velký talent. Žádný z hráčů NCAA by nebyl schopný dosáhnout v Eurolize na taková čísla jako Luka,“ chválí Dončiče lotyšská superstar Kristaps Porzingis.

Experti v něm vidí hráče typu Toniho Kukoče nebo Heda Türkogla, ani jeden z nich však nebyl hlavním tahounem svého týmu, což by Luka měl být.

O tom, že mu NBA jde naproti, hovoří i fakt, že majitelé prvního výběru v draftu Phoenix Suns najali jako hlavního trenéra dlouholetého asistenta v NBA a kouče slovinské reprezentace Igora Kokoškova. Možná proto, že má k Dončičovi blízko...