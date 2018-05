Kanonáda dekády potvrdila: tenhle mladík se zlepšuje každým dnem

Nebyl by to obyčejný kousek ani v základní části jakékoli soutěže, ale Élie Okobo ho předvedl v play off francouzské ligy. Nebyl by to obyčejný kousek proti kterémukoli soupeři, ale Élie Okobo ho předvedl proti AS Monaco, jedné z nejkvalitnějších evropských obran. Lepší reklamu před draftem do NBA si nemohl přát: Élie Okobo nastřílel 44 bodů.