Nova vyhasla. V pondělí se jí Amerika klaněla, v úterý ji pranýřovala

Sportovec, jenž tak náhle proslavil maličký stát Delaware, den po finále zrušil svůj účet na Twitteru, když byly na jeho profilu nalezeny urážlivé příspěvky.

V roce 2011 - to mu bylo čtrnáct let - použil do statusu část textu písně rappera Meek Milla včetně slova niggas. Bylo nalezeno spoustu dalších příspěvků, které se dají chápat jako mladická nevyzrálost, ale když je teď známou osobou, nemůže si podobné příspěvky dovolit. Například psal velkou spoustu dalších sprostých slov, nebo se v podivném vtipu označil za gaye.

Když byl novináři den po finále na svůj Twitter dotázán, odpověděl zvláštně.

„Ano je to můj účet, ale já to neudělal. Nepamatuji si to,“ řekl DiVincenzo.

Na otázku, kdo to tedy udělal odvětil jen: „Dobrá otázka.“

Podle webu USA Today byly nejprve smazány inkriminované příspěvky a následně i celý účet. Univerzita Villanova pak vydala prohlášení, podle kterého byl hráčův účet napaden hackery a byl ho nucen zrušit.

Škola ovšem už nevysvětlila, jak se na účtu mohly objevit tweety z roku 2011, a přitom byl napaden hackery v posledních dnech. Mladý basketbalista svůj účet nepoužíval od roku 2016 a teď už ho ani nepoužije.

Přitom několik hodin předtím byl DiVincenzo hrdinou USA.

„Michael Jordan z Delaware“, jak mu spoluhráči v žertu přezdívají, proměnil protrápenou nováčkovskou sezonu v životní konec druhého ročníku a s očekávaným odchodem několika spoluhráčů mezi profesionály by měl dostat v příští sezoně větší roli.

DiVincenzo si vylepšil osobní rekord na 31 bodů v pravou chvíli, ve finále proti Michiganu a nejvíce se zasloužil o jasnou výhru 79:62. Wildcats tak zvítězili podruhé z posledních tří sezon.

Donte DiVincenzo z Villanovy zazářil jak supernova ve finále NCAA:

„Jeho ochota hrát jako náhradník a přicházet do hry až v průběhu nám hodně pomohla a dala nám plusové body oproti ostatním týmům. Byl vlastně náš šestý hráč základní pětky. Věděl, co od něj potřebujeme a plnil to. Dnes jsme chtěli, aby byl agresivní. A on nasázel 31 bodů, takže mu nemám co vytknout,“ chválil ho trenér Jay Wright.



Jeho tým se v průběhu první půle finále střelecky trápil, ale on nastoupil a 16 body v rychlém sledu nastartoval svůj tým a pomohl smazat sedmibodovou ztrátu z úvodu utkání. V druhé půli nasázel v jednu chvíli 11 bodů v řadě, přidal i parádní blok, kterým zarazil míč mezi desku a obroučku a diváci šíleli.

„Když jsem se dostal konečně do hry, chtěl jsem jen do toho dát všechno. Najednou mi to tam začalo padat a já jako by nemohl zastavit. Byl to neskutečný pocit a jsem toho pořád plný,“ řekl borec s desítkou na dresu po zápase.



DiVincenzo se stal prvním náhradníkem, který vyhrál cenu pro nejužitečnějšího hráče finále od roku 2013. Navíc vytvořil střelecký rekord pro náhradníky ve finálovém zápase.

Teď se uvidí, jak bude jeho kariéra pokračovat. Spekuluje se o možném přihlášení do draftu, ale experti mu spíše radí, aby ještě rok zůstal na univerzitě.

Každopádně by se měl vyhýbat sociálním sítím.