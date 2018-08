ONLINE: Strýcová usiluje o newyorské maximum, nastoupí i další dvě Češky

Generační souboj, bitva pravačky s levačkou.

To je zápas mezi dvaatřicetiletou Strýcovou a o deset let mladší Belgičankou. Utkají se vůbec poprvé a to na dvorci Louise Armstronga.

Strýcová, nasazená třiadvacítka, ještě nikdy nedošla v New Yorku dál než do třetího kola. Letos ovšem na grandslamech válí, nastřádala na nich deset vítězství a na mač o osmifinále se naladila hladkou výhrou nad Španělkou Larou Arruabarrenaovou. Vyřídila ji za hodinu a sedm minut.

„Grandslamy jsou nejdůležitější a letos na nich hraju nejlíp. To mi ukazuje, že se na ně dokážu připravit a dokážu to i psychicky, protože to je opravdu velký nápor,“ těší ji.



Karolíny v noci

Karolíny Muchová a Plíšková se představí až na závěr „night session“, tedy v časných sobotních hodinách.

Kvalifikantka Muchová píše ve Flushing Meadows poutavou pohádku. Ve druhém kole šokovala skalpem Španělky Garbiňe Muguruzaové, dvojnásobné grandslamové šampionky a nyní světové dvanáctky. Co na tom, že se Muguruzaová teprve rozehrává po zranění zápěstí.

Tentokrát Muchová stojí proti nasazené osmnáctce Ashleigh Bartyové z Austrálie, která ve druhém kole vyřadila Lucii Šafářovou. „Vím, že je šikovná, ale ještě si ji musím proklepnout,“ tvrdí o ní olomoucká rodačka, pro níž je US Open premiérovým grandslamem.

Na newyorský turnaj jistě bude vzpomínat v dobrém. Tak jako to dělá Plíšková. Ta před dvěma lety hrála na US Open o titul, loni došla do čtvrtfinále. Americké velkoměsto i samotný podnik má v lásce.

„ Líbí se mi tady a nezáleží na aktuální formě ani na výsledcích z předchozích turnajů. Cítím tu zvláštní energii, víc si věřím, v minulosti se mi tu dařilo,“ řekla bývalá světová jednička v průběhu letošního ročníku US Open.

Plíškovou čeká souboj s domácí Sofii Keninovou, jejíž porážkou začala na modrém betonu předloňská cesta české tenistky až do finále.

Jedním z vrcholů pátečního programu bude rodinná bitva mezi sestrami Williamsovými. „Bude to buď já, nebo ona,“ řekla s nadhledem mladší Serena, jedna z favoritek turnaje. Starší Venus uznává sílu šestinásobné šampionky: „Je to těžký los.“