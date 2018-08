Serena vs. tetička Venus. Jubilejní, třicátá řež u Williamsových

Ještě nejméně jeden slavný střet přijde a Amerika už se nemůže dočkat. Venus a Serenu Williamsovy svedl los US Open ke klání číslo 30, stane se tak v pátek ve 3. kole. „Je to hodně brzy. Takové štěstí v neštěstí,“ líčí úspěšnější Serena.

Vypadá to skoro na oslavu se svíčkami na dortu: jubilejní, 30. mač přichází 20 let poté, co si proti sobě jako profesionálky zahrály poprvé.

Jak dávno už tomu je! Serena se mezitím stala s 23 grandslamovými tituly nejlepší tenistkou dějin. Také matkou, o čemž Venus laškovně vyprávěla: „Náš poslední zápas na grandslamu byl poněkud nefér. Dvě proti jedné!“ Její milovaná sestra už byla ve finále Australian Open 2017 těhotná, což byla informace s maximálním stupněm utajení, ale Venus logicky patřila mezi hrstku obeznámených.

Venus či „tetička Vee“, chcete-li. Neteř Alexis Olympia jí přes Twitter „fandila“ už ve svých dvou měsících. Nový člen rodiny ještě více propojil pouta. „Abych byla upřímná, je to nejkrásnější věc, jaká se mi kdy přihodila,“ řekla Venus.

Nejmladší z klanu Williamsových ještě nemá dost rozumu na to, aby pobrala všechny rozměry nadcházející rodinné bitvy. Kulisy: show milující New York. Rozpoložení obou: Serena se vrací do špičky, vždyť ve Wimbledonu byla ve finále, Venus se i v 38 letech obdivuhodně drží mezi elitou, pořád je 16. na světě. Jedinečnost duelu: byť kariéru ani jedna oficiálně nebalí, v jejich věku (dámy prominou) už každý takový střet může být posledním.

Venus (vlevo) a Serena Williamsovy se protahují před soubojem ve Wimbledonu.

Lepší je v nich nepřekvapivě Serena, královna s raketou, jež zvládla 17 z 29 utkání. Nejdéle se vzájemně zdržely na place v roce 2009 na Turnaji mistryň v Kataru, kdy jejich řež trvala 2 hodiny a 41 minut. Největší bleskovkou byl Serenin triumf v Miami 2002 - za 49 minut.

„Je to zvláštní a zajímavé,“ dumala nyní Serena. „Vyrůstaly jsme spolu, obě se perfektně známe. Takže se najednou hodí, aby se z vás stala na chvíli jiná tenistka, což je docela výzva. Vzájemně se činíme lepšími. Dostáváme z té druhé maximum.“

List The New York Times o nich už před lety vznosně napsal, že „vychovat dvě takovéto tenistky je zhruba stejně pravděpodobné, jako že se v jedné rodině narodí bratři Monet a Picasso“. Nyní ve Flushing Meadows rozkreslí jedno ze závěrečných pláten.

Co se týká úspěchů, slávy i vlivu, vždycky byla o kousek dál Serena, byť je o 15 měsíců mladší. Také je tou komunikativnější a otevřenější. Pokud se totiž Venus nechce, bývá na tiskových konferencích často protivná jako listopadová plískanice - jako zrovna teď.

„Už to fakt přeháníte. Nějaký jiný dotaz na nějaké jiné téma?“ nudila ji „už“ třetí otázka ohledně své rivality se sestrou, přičemž úvodní dvě odbyla víceméně jen frázemi: „Je to těžký los.“ „Snažím se poučit z minulosti.“ „Dívám se dopředu.“

Tenisoví fanoušci s ní nesouhlasí, protože klání Williamsových se jen tak neomrzí. Zvlášť v New Yorku.