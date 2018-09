Nejsem zázrak jednoho turnaje, chce dokázat Muchová. Radí jí Kodeš

Tenis

Další 2 fotografie v galerii POHLED. Česká tenistka Karolína Muchová sleduje, kam dopadne její podání ve třetím kole US Open. | foto: AP

dnes 6:47

Slečna z Olomouce nahlédla v New Yorku mezi honoraci. Tenistka Karolína Muchová se na US Open protáhla z kvalifikace až do třetího kola. Po průlomu nehodlá ustrnout a chystá se do špičky nastěhovat natrvalo.