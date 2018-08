Můčouva! Česká senzace už nemusí v New Yorku čekat na autobus

Česká tenistka Karolína Muchová sleduje, kam letí její rána ve druhém kole US Open.

dnes 8:58

New York (Od našeho zpravodaje) - Tahle česká Popelka se rozhodla, že na nóbl večírku v New Yorku nebude jen tak stát v koutě. Karolína Muchová při své premiéře na tenisovém grandslamu porazila ve druhém kole US Open bývalou světovou jedničku.