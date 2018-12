Super Grand Prix a Super Cup. Kudy vede cesta k parkurovým titulům?

Bitva o dva prestižní tituly a stovky milionů korun, to je ve zkratce Global Champions Prague Playoffs.

Parkurovou show otevírá čtvrteční čtvrtfinále Super Cupu. Utkají se pátý až šestnáctý tým z celosezónního žebříčku Global Champions League, přičemž každý nasadí tři jezdce.

Ti absolvují jedno kolo s překážkami vysokými 155 centimetrů a jejich výkony se poté sečtou. Dál jde osm nejlepších týmů.

Česká stopa už ve čtvrtfinále

„Tím, že se počítají výkony všech tří jezdců, mohou přijít překvapení,“ věří Marco Danese, sportovní ředitel Global Champions Tour.

Danese si pochvaluje zvolený formát především kvůli tomu, že všech tucet týmů začíná na stejné startovní čáře. Dosavadní výsledky z celé sezony se mažou.

O Super Cup se uchází i domácí Prague Lions, s Annou Kellnerovou a Alešem Opatrným na čtyřčlenné soupisce (definitivně budou potvrzeny ve středu). V tuto chvíli tedy platí, že alespoň jedna česká tvář bude k vidění už první závodní den.

V pátek následuje semifinále Super Cupu.

Osm úspěšných čtvrtfinalistů a první čtyři týmy z celosezonního žebříčku opět nasadí trio závodníků a ty bude čekat jedno kolo s překážkami o výšce 160 centimetrů. Do nedělního finále se dostane šestice nejúspěšnějších týmů.

Finále o Super Cup je dvoukolové, obě kola pojedou za každý tým zase tři jezdci. Ve hře je celková dotace 6,4 milionů eur.

Šestnáct závodníků, šestnáct favoritů

Sobotní večer bude patřit Super Grand Prix, o něž zabojují vítězové jednotlivých závodů Global Champions Tour.

„Je to bitva mezi šampiony z celé sezony, jsou to ti nejlepší. Těžko odhadovat, kdo zvítězí. Je to šestnáct jezdců, šestnáct favoritů,“ slibuje drama Danese. Z domácích Prague Lions bude zápolit o Super Grand Prix Švéd Peder Fredricson.

„Závodníky čekají dvě rozdílná kola. Pak se sečtou časy a penalizace. Nemají. žádný prostor na chyby,“ dodává Danese. V banku je 1,26 milionu eur.

