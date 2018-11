Čtvrt miliardy za sen. Luxusní svět, kde zkouší zazářit i Kellnerová

Jen pro ukázku: Fusaichi Pegasus - 70 milionů dolarů. Shareef Dance - 40 milionů dolarů. Moorlands Totilas - 21 milionů dolarů. The Green Monkey - 16 milionů dolarů. Palloubet d’Halong - 15,2 milionu dolarů.

Právě Palloubet je nejdražším parkurovým koněm historie. Před šesti lety ho za až nesmyslnou částku koupili šejci z Kataru. „Dražší parkurový kůň už asi opravdu není,“ říká Klára Damborská, ředitelka prosincového závodu Prague PlayOffs 2018.

Něco podobného v úterý udělal i nejbohatší Čech Petr Kellner, který v aukci o klisnu Catch Me If You Can přeplatil zakladatele Microsoftu Billa Gatese.

Své dceři Anně dal mimořádný dar ke dvaadvacátým narozeninám. Za přibližně 9,5 milionu eur vykoupil koně od jednoho z nejúspěšnějších chovatelů a trenérů sportovních koní v Německu - Paula Schockenmöhleho. Důvod je prostý - Kellner chce dceru ještě více přiblížit parkurové elitě a vysněné účasti na olympijských hrách v Tokiu.

Návratnost neexistuje

Co z parkurových koní dělá tak drahé zboží? „Koní je spousta, ale těch, kteří jsou schopni skákat na nejvyšších soutěžích, těch už tolik není. Musí mít schopnosti, techniku, srdce. A to něco stojí. Proto ceny nejkvalitnějších koní tak moc rostou,“ myslí si Damborská. „Zároveň je potřeba říct, že ta částka za klisnu je jen spekulace. Nikde oficiálně nezazněla.“

S návratností téhle investice se opravdu nedá počítat ani přes štědré odměny ze závodů. „Kůň na téhle úrovni není kupovaný jako investice, je kupovaný na sport. Czech Equestrian Team má za cíl olympijské hry a na ty se nedostane s koněm, který skáče 110 centimetrů,“ říká Damborská. I proto se Kellner obrátil do Německa.

Parkurová jezdkyně Anna Kellnerová v červnu 2018

Catch Me If You Can byla nejúspěšnější klisnou hvězdy parkuru Laury Klaphakeové. Spolu skončily třetí na letošních Světových jezdeckých hrách v Tryonu.

Ne, ještě nepatří mezi nejdražší koně všech dob, ale rozhodně patří ke špičce parkurového skákání.

„Samozřejmě jsme hodně zklamaní. Laura a Catch Me byli velkými nadějemi pro Tokio,“ neskrýval podrážděnost z prodeje německý reprezentační trenér Otto Becker. „Laura s tím koněm pracovala už roky, denně je tam ve stáji, proto jsme doufali, že to dopadne jinak.“

Nedopadlo. Protože i tady, stejně jako ve všech odvětvích sportu, hrají roli finance. Jezdecký sport je jedním z nejlukrativnějších sportů vůbec. Koně dokážou majitelům - za jistých okolností - slušně vydělat.

Vždyť dotace prosincového Global Champions Prague PlayOffs 2018, které se uskuteční v O2 areně, je 11,5 milionu eur. Vítězi připadnou přesně tři miliony eur. „A to zaručuje účast opravdu nejlepších jezdců a koní z celého světa. Z pohledu parkurového skákání jde o akci zcela unikátní, žádnou podobnou jsme v rámci parkurového sportu v České republice dosud nehostili,“ říká Jan Andrlík, předseda organizačního výboru.

Pro porovnání - na Velké pardubické se na dotacích rozděluje pět milionů korun…

Gatesová, Jobsová a ty další

Na popularitě sportu se podílejí rovněž miliardáři z celého světa nebo členové královských rodin. Už jejich samotná účast zvyšuje prestiž tohoto sportu.

S Kellnerovou se na kláních po celém světě utkává třeba Eve Jobsová - nejmladší dcera zakladatele Applu Steva Jobse. Parkur jezdí také Georgina Bloombergová, dcera bývalého starosty New Yorku, Destry Spielbergová, dcera slavného režiséra.

Jennifer Gatesová od tatínka dostala farmu za 16 milionů dolarů za to, že dokončila vysokou školu. Jednoduše proto, aby měla kde trénovat. No a rocková legenda Bruce Springsteen koupil dceři Jessice koně Murka’s Vindicat W, s nímž Peter Charles vyhrál zlato na hrách v Londýně. Za osm milionů dolarů.

KRÁLOVSKÁ MEDAILE. Zara Phillipsová si vyjela v olympijském závodě všestrannosti v Londýně stříbro.

Aby byl výčet kompletní: stříbro ve všestrannosti na hrách v Londýně získala vnučka královny Alžběty II. Zara Phillipsová. „Je to prostě luxusní svět, bláznivá skupina lidí,“ prozradila pro magazín Forbes jedna z bývalých jezdkyň. „Ale nepřipadáte si tam nijak zvláštně, všichni totiž pocházejí ze stejného prostředí.“

Luxusní svět, který už od roku 1900 patří k olympijské rodině. Luxusní svět, kde slavné rodiny jednoduše financují jezdecké sny svých dcer. A stojí je to nemalé peníze.