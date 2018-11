Kellner porazil Gatese. Dceři koupil vysněnou klisnu za čtvrt miliardy

Přesně za týden oslaví Anna Kellnerová dvaadvacáté narozeniny.



A od tatínka dostala s předstihem mimořádný dárek.

Koupil jí desetiletou klisnu „Catch Me If You Can“ za zhruba čtvrt miliardy korun. Nejpikantnější na tom pochopitelně je to, že přeplatil i jednoho z nejbohatších lidí planety a zakladatele společnosti Microsoft Billa Gatese.

Americký vizionář a byznysmen toužil podobně jako Kellner koupit koně pro svou dceru – Jennifer.

Ale ostrouhal.

Gates totiž za klisnu v červenci nabízel přibližně 200 milionů korun a český miliardář ho o 50 milionů přeplatil.



Koupi koně oznámil na svém facebookovém profilu Czech Equestrian Team.

„Jsem rád, že jde kobyla do dobrých rukou. Přeji jí a Anně co nejvíc štěstí do budoucna,“ nechal se slyšet německý majitel stájí Paul Schockenmöhle, který na prodeji vydělal.

Anna Kellnerová patří mezi úspěšné závodnice v parkuru, letos se v polovině prosince představí domácímu publiku v Global Champions Prague Playoffs, vrcholu roku světového parkuru v O2 areně.

V jednadvaceti letech už je dvojnásobnou mistryní republiky v kategorii mladých jezdců, dvakrát získala republikový titul v kategorii juniorů.

A nyní získala i koně prvotřídní kvality.

Catch Me If You Can v akci s Laurou Klaphakeovou:

Na desetileté klisně „Catch Me If You Can“ doteď jezdila německá hvězda Laura Klaphakeová. Během pěti sezon s ní přispěla i k bronzové medaili německého týmu na Světových jezdeckých hrách v Tryonu.



Dříve také jezdila na koni „Silverstone G“, i toho už ale Kellnerová získala.

„Je to prostě taky obchod a Paul má velkou stáj. Jsem ale šťastná, že si v každém případě mohu nechat Catch Me!“ radovala se Klaphakeová na začátku roku v rozhovoru pro NDR.

Předčasně.

Už ztratila i ji.