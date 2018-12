Připravíme jim slušnou peřinku. Jaký servis se chystá koňům za miliardy

Do Prahy dorazil nový, dosud nepoznaný svět. Ve čtvrtek začíná v O2 areně klání Global Champions Prague PlayOffs 2018. Setkání těch nejlepších parkurových jezdců včetně týmu Prague Lions, za který jezdí i Anna Kellnerová, dcera známého miliardáře.

Závodních koní tu bude přibližně 180. „Jejich celkovou cenu si ani netroufám odhadnout. To bych už nespala vůbec,“ usměje se sportovní ředitelka závodu Klára Damborská.

Kopyta na nadlehčeném písku

Závodit ještě nemá klisna Catch Me If You Can, kterou Petr Kellner podle nepotvrzených informací pořídil dceři za čtvrt miliardy korun (a přeplatil tím Billa Gatese) – aby se jezdec se zvířetem sžil, potřebuje dostatek času. A v Praze nikdo nehodlá experimentovat; už proto, že na prize money se rozdá 11,5 milionu eur, asi 300 milionů korun.

A tak mají být podmínky dokonalé, o což se momentálně v největší hale v Česku a v jejím okolí snaží.

„Všechno musí být na nejvyšší špičkové úrovni,“ říká předseda organizačního výboru Jan Andrlík. „Stáje jsou vytápěné, s elektřinou, teplou vodou. I se sprchami pro koně.“

U obřích bílých stanů na parkovišti u arény v pondělí hlučela jen pracovní technika; řehtání koní se přidá dnes, kdy do Prahy dorazí první z nich. Na šampiony čekají stájové boxy o rozměru třikrát tři a půl metru. „Každý kůň dostane pět balíků pilin, jeden má asi 20 litrů, pod pilinami je ještě koberec. Budou mít připravenou slušnou peřinku,“ ukazuje Damborská.

Nejlepší možný má být také povrch přivezený kamiony z německého Lipska. Nesmí klouzat, nesmí studit. Dobře se po něm šlape i člověku: původní asfalt je nejprve vyrovnán vrstvou štěrku, na něm leží geotextilie a pak 17 centimetrů písku. Vše je prokropeno vodou se snahou o maximální pružnost. „Písek je speciální, křemičitý. Smíchaný s vlákny, co celý povrch v podstatě nadlehčí,“ dodává Andrlík.

VIDEO: Prague PlayOffs 2018. Přípravy finišují Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je věda zařídit drahocenným zvířatům ideální podmínky, vždyť souhrnná hodnota tolika koní by se měla pohybovat v řádu miliard korun. A stejně důležité je, aby k nim nemohl nikdo nezvaný.

Na kontrolu prosím

První ochranný perimetr začíná už na Českomoravské ulici. Do stájí by měl umět proniknout snad maximálně Ethan Hunt z Mission Impossible. „Zabezpečení jsou velmi důkladná a silná. Máme velmi zdatnou ochranku,“ tvrdí Andrlík. Netýká se to samozřejmě jen pražské akce, pravidla jsou takto nastavená Mezinárodní jezdeckou federací. Oblastí je hned několik.

„Pro jezdce i koně musíme zabezpečit klid, aby se mohli soustředit. I koně musí spát, proto ve stájích nesmí být velký ruch,“ popisuje sportovní ředitelka závodu.

K tichu se přidává bezpečí. Vstup je povolen pouze následujícím. „Do stájí mohou jezdci, ošetřovatelé, partneři jezdců, rozhodčí, majitelé koní a organizátoři,“ vypočítává Damborská. „Také je velmi důležité hlídat krmivo, kontrolují to stevardi i ošetřovatelé. Kvůli tomu, aby do stáje nepřišli cizí lidé a koním třeba i omylem nedali něco, co nemají jíst.“

O klisny, hřebce a valachy je postaráno jako na špičkové klinice.

„Koně procházejí veterinární přejímkou, když je přivážejí. Ještě než se vyloží, aby vůbec mohli vystoupit z auta,“ doplňuje. Zkontrolují se platná očkování i krevní testy na infekční anémii, kterou Damborská z pohledu jejího sportu označuje za „specialitu České republiky“.

Pak koně smějí do stájí, ale ještě ne do haly: „Musí absolvovat veterinární přejímku, před týmem veterinářů musí projít krokem a naklusat. Kůň se tak klinicky posuzuje, zda je zdravý a schopný závodit.“

Pro to se dělá maximum. Teplota ve stájích se bude konstantně pohybovat mezi 10 a 12 stupni. Seno je pečlivě vybírané, nejvyšší kvality. „Peřinka“ má mít kvalitu pětihvězdičkového koňského hotelu.

Jeho návštěvníci ostatně jsou zvířecími celebritami sportu.