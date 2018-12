Když koně zabolí hřbet. Je libo masáž? Či snad vodní pás?

Tenhle příměr platí doslova. Na parkurovém svátku jménem Prague Playoffs, který v O2 areně startuje od čtvrtka, se ukáže absolutní elita. Co do schopností (koně zdolávají 160 centimetrů vysoké překážky) i co do peněz; hodnota zvířat činí nezřídka desítky milionů a občas ještě mnohem více, prize money akce je asi 300 milionů korun.

„Je to jako s atlety nebo s fotbalisty. Taky si musí rozehřát svaly, když je jim zima,“ ukazuje Damborská, sportovní ředitelka závodu, na prostor zvaný opracoviště. Na něm se koňská šlechta rozvičuje, rozeskakuje: „Začnou krokem, pak klusají, pak cválají. Rozehřejí si svaly, klouby. Tak, aby byly ohebné na všechny strany.“

A po poctivém výkonu přece nelze ošidit ani regeneraci.

Tihle koně se mají opravdu dobře; tak dobře, jak to jde. Damborská je v parkuru mimo jiné českou vicemistryní, takže kromě organizační stránky zná i tu praktickou.

„Zrovna v neděli jsem měla na koni chiropraktika,“ vypráví. V tomhle jsou zvířecí šampioni těm lidským skutečně podobní: „Bolela ho záda, tak ho napravoval. Teď má klidovější režim.... Jsou to prostě vrcholoví sportovci. Po každém závodě je ošetřovatelé prohlídnou, jestli nemají namožené svaly nebo cokoli jiného. Pokud ano, nastaví fyzioterapii či strečinková cvičení.“

Ve svém počínání ostatně patří do Ligy mistrů, proto je o ně pečováno jako o Cristiana Ronalda. Když si její kůň Calvero v minulosti zranil šlachu, poslala jej Damborská na čtyřměsíční rehabilitační kůru do Rakouska, kde chodil ve vodním pásu: „Vybil si energii a zároveň šlachu nepřetěžoval.“

Mezi vybavení týmů proto patří masážní deky, bandáže a další „vychytávky“. U zvířat příliš neexistuje přístup různých sportovních samorostů, pro které bývá nejlepší regenerací víno, ženy a zpěv. „U většiny koní totiž vidíte, jak jim tyhle procedury dělají dobře,“ líčí česká závodnice i organizátorka.

Zádrhely se najdou. A laika překvapí: „Tak jako u lidí mohou totiž někteří koně být lechtiví. Pak jim může vadit, když se jich dotýkáte na určitých místech, třeba na břiše, na slabinách. Tomu je potřeba se přizpůsobit.“

50 milionů korun jsou náklady jen na organizaci akce; na prize money se rozdá asi 300 milionů.

Jezdectví je jediným olympijským sportem, v němž člověk potřebuje ještě zvířecího parťáka, pokud možno co nejlepšího. Parkur v tomhle tak trochu připomíná formuli 1: ani mimořádný talent nic nesvede bez výjimečného koně. Proto taková hra s detaily. „Servis mají špičkový, přípravků je opravdu hodně,“ říká Damborská.

V Praze klisny, valaši a hřebci budou čelit snad jen jediné „výzvě“ - cestou z opracoviště do haly musejí absolvovat jeden nekrytý úsek. „Dostanou na sebe dvě až tři deky, aby neprochladli,“ líčí sportovní ředitelka Prague Playoffs. „Mráz samotný ještě tolik nevadí, horší by byl déšť; namoknout v zimě není dobré.“

Ale myslí se na vše, a tak se následně koně rozehřívají ještě jednou, finálně - už v aréně, kde hodlají předvést kurážné kousky. Tak jako mnozí vrcholoví sportovci před nimi.