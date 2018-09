Erbanová se cyklistice na dráze věnovat nebude, Dukle řekla ne

Ve čtvrtek o tom informovala vedení Armádního sportovního centra Dukla. „Mohu potvrdit, že jsme tuhle informaci dostali. Karolína Erbanová se rozhodla nevyužít možnost závodit u nás, a tím to pro nás končí,“ řekl šéftrenér brněnských dráhařů Svatopluk Buchta.

Po tom, proč k odmítnutí ze strany bývalé rychlobruslařky došlo, se dál nepídil. „Karolína nás kontaktovala, a my jsme viděli velkou šanci, že by z ní mohla být opravdu výborná dráhová cyklistka. Velmi upřímně jsme jí vylíčili, co by bylo potřeba absolvovat, aby se z ní dráhařka stala, vyžadovalo by to spoustu práce a tréninku. Rozhodla se jinak, což respektujeme,“ dodal Buchta.

Pětadvacetiletá rodačka z Vrchlabí jednala s vedením ASC Dukla a následně tento týden v pondělí přímo s trenéry Dukly Brno, kde působí nejlepší domácí sprinteři na dráze. Zástupci brněnského oddílu požadovali, aby Erbanová, pokud se pro dráhovou cyklistiku rozhodne, trénovala trvale na jejich velodromu.

„Pokud bychom nepodchytili úplné začátky, mohl by být přechod z rychlobruslení na dráhové kolo se špatnými prvními návyky hodně složitý,“ vysvětloval ve středu Buchta. Do konce září se měla Erbanová rozhodnout, zda se k Dukle Brno připojí.

Na olympiádě v Tokiu by reprezentovat kvůli již rozběhnutým kvalifikacím na dráze nemohla, na evropských nebo světových šampionátech však ano. V úvahu připadaly do začátku disciplíny 500 metrů s pevným startem a týmový sprint.

V rámci prvních jednání Erbanová na dráze ani na zkoušku netrénovala. „Bylo by to i zbytečné, na jednom krátkém tréninku bychom nic neviděli. V tom není žádný problém. Udělali bychom vlastní testy, kde bychom podrobně zjistili, jak na tom Karolína je, na jakých převodech je schopná jezdit, a tak dále,“ uvažoval Buchta.

Je možné, že překážkou byla nutnost stálého trénování v Brně. Po návratu z Nizozemska je bývalá rychlobruslařka doma ve Vrchlabí.

Momentálně není jasné, jaké sportovní disciplíně, pokud plánuje zůstat u špičkového sportu, se Erbanová plánuje věnovat. S rychlobruslením nečekaně skončila poté, co začalo po čtyřech letech v Nizozemsku trénovat v Polsku.