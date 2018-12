ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:2, florbalisté dotahují, střílel Rýpar

Švýcaři po tuhé semifinálové bitvě se Švédy nezvládli nájezdy a rozplynul se jim sen o zlatu, za kterým šli.



Češi zase v sobotu prohráli jednoznačně s Finy 2:7 a po zápase přiznali zklamání z výsledku, ale i z výkonu. „Možná jsme byli málo odvážní. Cítím zklamání z toho, že jsme víc nezkusili, že jsme se o to více neporvali. My jsme jen bránili a čekali na zázrak. Bylo to takové o ničem,“ vykládal po utkání Jiří Curney.

Přesto florbalisté stále živí sen o historicky první medaili z domácího šampionátu. V letech 1998 a 2008 to nevyšlo. „Věřím, že proti Švýcarům půjdeme jako ve skupině, je to poslední zápas a nemáme se na co šetřit. Fyzicky i psychicky do toho musíme dát vše,“ říkal Matěj Jendrišák v sobotu večer.