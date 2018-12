Se Švýcary rozhodne psychika, tuší před bitvou o bronz Jendrišák

Česko vs. Švýcarsko Zápas o bronz online od 13 hodin

Bude proti Švýcarům výhoda, že jste je v posledních zápasech, včetně úterní výhry ve skupině 6:4, porazili?

Doufám a věřím, že ano. Na druhou stranu Švýcaři jsou tak sebevědomí, že je to může naopak nakopnout. Věřím, že my proti nim půjdeme jako předtím, je to poslední zápas a nemáme se na co šetřit. Fyzicky i psychicky do toho musíme dát vše.

Zároveň budete mít delší volno, pomůže to?

Sice budou mít o pár hodin méně, ale takovou roli to hrát nebude. Po semifinále rozhoduje psychika, fyzická část už takový rozdíl nedělá.

Zvládnete rychle přepnout po prohře?

Každého to mrzí a trápí, ale nejdůležitější je, abychom na Finy zapomněli. Máme výbornou regeneraci, skvělé jídlo. Půjdeme rychle do postele a nebudeme se v semifinále moc babrat. Na slzy bude čas po mistrovství

Co proti Finům nefungovalo nejvíc?

Říkali jsme si, že cesta povede gólově přes jejich druhou a třetí lajnu. Bohužel to tak nebylo, měli jsme se zakončením a tlakem do brány problém. Už jsem to po utkáních s nimi říkal několikrát, drží nás na mantinelech. Je těžké se dostat do klidného zakončení. Finské góly soubojové nebyly, měli čas na střelu a dávali pěkné góly.

Snižoval jste na 1:3, mohli jste to zlomit?

Já věřil až do konce, tohle snížení nám dodalo energii. Ale chyby, které jsme udělali potom, dělat nemůžeme.

Jste zklamaní kromě výsledku i ze svého výkonu?

Dobrá otázka. Asi jo. Mohli jsme se předvést lépe. Nedokázali jsme některé věci přidat.

Třeba přímočarý tlak do brány?

Souhlasím, to rozhoduje moderní florbal. Když uděláme chyby a oni se dostanou do jednoduché střely, to jsou góly navíc, které my nedáme.

Před semifinále jste mluvili o tom, že Finové mají vysoký věkový průměr, ale moc jste je neutavili...

Jo, proti nám vypadali hodně v klidu. Nedostali jsme je pod tlak, který by je donutil makat.