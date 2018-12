Čekali jsme na zázrak a byli bezzubí, litoval Curney po trápení s Finy

Odpovídá výsledek rozdílu v kvalitě?

Výsledek je možná krutý, ale zasloužený. Očekávali jsme, že to bude taktická bitva. Finové hráli, co potřebovali, a my na to nezareagovali. Oni si to dobře pohlídali, 2:7 je možná až moc, ale asi to odpovídá, my jsme směrem dopředu předvedli strašně málo.

V čem byl problém?

Oni dobře bránili, věděli jsme, že to bude o pár šancích. Jenže my jsme ty své neproměnili. Nebo takhle. My jsme si jich strašně málo vytvořili. Oni taky neměli moc šancí, ale my jsme byli bezzubí dopředu.

Proč ta bezzubost?

Možná jsme byli málo odvážní. Možná jsme se měli pokusit jít do rizika. Ale náš plán byl, abychom hráli na pár gólů. To se nám do určité chvíle dařilo.

Kdy jste si řekli, že musíte hru více otevřít?

Od třetí třetiny jsme hráli trochu aktivněji. Škoda, že jsme nedali na 2:3, místo toho to bylo 1:4. Mohl to být úplně jiný zápas. My pak museli jít do rizika a Finové si to pohlídali.

Ve třetí třetině jste se zapojil do potyčky s finskými hráči, co se stalo?

Balónek byl u gólmana, Mates (Jendrišák) tam dorážel a Finové se do něj pustili, tak jsem mu šel pomoct, bránit ho. Ale nebylo to nic vážného.

Z tribuny to vážně vypadalo.

Tak nehladili jsme se tam, ale to k tomu patří, třeba to trochu pomohlo. On do toho šel, já taky. V semifinále by emoce měly být.

Cítíte spíše zklamání, nebo smíření?

Zklamání, že jsme víc nezkusili, že jsme se o to více neporvali. My jsme jen bránili a čekali na zázrak. Bylo to takové o ničem.