Gravitace je pro obyčejné lidi. Ne pro nového philadelphského letce

Aby se Sixers k Zhairemu Smithovi dostali, neváhali během draftové noci zklamat svou zaměstnankyni Tyneehu Riversovou. To když si jejího veletalentovaného syna Mikala Bridgese nejprve vybrali na čísle deset, ale po pár minutách ho vyměnili do Phoenixu za číslo šestnáct.

Byl z toho jeden srdceryvný příběh a mezi oběma hráči vniklo neviditelné pouto. Otázka, zda vyhrála Philadelphia, anebo Phoenix, bude Bridgese a Smithe provázet přinejmenším v prvních letech jejich kariér.

Vlastně to bude docela zábavné. Už jenom proto, že jsou oba přirovnáváni ke Kawhimu Leonardovi. To je ten hráč, který ještě před rokem dominoval i mezi nejlepšími atlety světa po všech halách NBA, ale pak se po něm slehla zem.

Dvoumetrový Bridges je dokonalým týmovým hráčem. Vyniká v obraně a je teď dokonce lepším střelcem, než jakým byl Leonard při vstupu do NBA. Tohle byla od Phoenixu sázka na jistotu.

Jak si povede Smith, to je mnohem větší téma. Tenhle rodák z Texasu je skoro o tři roky mladší než Bridges a do jeho všestrannosti má daleko.

Zatím je nestřelcem mířícím do ligy střelců, možná se sebejistým zakončovatelem z dálky nikdy nestane.

Zato má v sobě bestii.

Jeho dravost z něj činí soupeře pro všechny hvězdy v NBA. A jeho atletická výbava v kombinaci s dlouhými pažemi mu dovoluje, aby mnohého soupeře znemožnil. Skauti si navíc povšimli, že Smith obvykle udělá to správné rozhodnutí, a to v obraně i v útoku.

Takto vypadá philadelphská protizbraň namířená třeba na bostonské duo Jay a Jay - Jaylena Browna a Jaysona Tatuma.

Kouč a dočasný prezident klubu Brett Brown doufá, že narazil na poklad. „Ke Kawhimu mě přirovnal i on,“ svěřil se Smith novinářům. „Asi to myslel tak, že i Kawhi hrál na univerzitě menšího pivota a pak se z něj stalo křídlo. Myslím, že se těší, jak ze mě udělají shooting guarda,“ vysvětluje si mladík.

Před Zhairem určitě není lehká a krátká cesta. Do tradičních škatulek vůbec nezapadá.

Udává sice výšku 195 centimetrů, ale tím se nenechte zmást. Na sletu talentů Draft Combine mu naměřili dokonce jen 189 centimetrů. Ano, chtělo to od Sixers jistou odvahu vsadit právě na něj.

V herních schématech na univerzitě Texas Tech raději Smithe „schovávali“ na pivotu. Vytvořit si vlastní střelu, to pro něj (zatím?) není.

Ale když jej Philadelphia obklopí Benem Simmonsem, Dariem Šaričem a snad i Markellem Fultzem, může být radost jí fandit. Zvlášť na spolupráci Simmons - Smith, dvou famózních letců, je důvod se těšit.

Už nyní má Zhaire Smith na kontě několik z nejhezčích smečí roku.

Ještě před pár měsíci vlastně Smith až tak zajímavý pro NBA nebyl. Nepočítalo se, že by šel mezi profesionály už letos. Tedy pokud se vůbec čekalo, že by to snad mohl dotáhnout až tak daleko.

„Nikdo, kdo Zhaireho v posledních letech znal, nemohl říct: Tenhle kluk to stoprocentně dokáže. Bude hrát NBA,“ přiznal Smithův basketbalový mentor Horace Pope. „Cítil jsem, že má šanci, že je to dříč a že má správně nastavenou hlavu. Ale že to dopadne takhle, to si nikdo myslet nemohl.“

A pak se Smith stal objevem play off NCAA.

Vlastně ho proslavil jeden kousek. Ale takový se nevidí ani při exhibici. Smeč alley oop s otočkou.

Zhaire Smith v dresu Texas Tech smečuje proti SFA:

V ten moment basketbalový svět zbystřil a začal se zajímat, co je Zhaire zač, jaké jsou jeho klady a zápory. A především: jak moc by jednou mohl být svému celku v NBA prospěšný.

Když se o dva dny později blýskl proti Floridě 18 body, devíti doskoky a sedmi asistencemi, určitě své pověsti neublížil.

Najednou měl „nejmenší pivot 21. století“ o zájemce postaráno. Nejvíc si na něj myslely kluby z Washingtonu a z Philadelphie, nakonec jej získal ten druhý z nich.

Možná Smith předvede jen pár hezkých triků, ale jinak se stane přítěží a spadne do farmářské G-League. Anebo projde zázračnou proměnou a za dva tři roky bude novým Donovanem Mitchellem či Victorem Oladipem. Kdo ví.

Přinejmenším v Pumě věří, že se stane to druhé. Němečtí obuvníci právě vstoupili mezi hvězdy NBA. Vybrali si tři velké talenty z letošního draftu Deandreho Aytona, Marvina Bagleyho III. a Michaela Portera Jr., jednoho zasloužilého hráče Rudyho Gaye. A divokou kartu Zhaireho Smithe.