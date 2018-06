Jak získat LeBrona? Lakers ho chtějí ulovit na naštvanou návnadu

Texaský celek se snaží napravit s Kawhim Leonardem pošramocené vztahy z průběhu uplynulé sezony. V té se dvojnásobný nejlepší obránce sezony dostal na hřiště jen v devíti zápasech a zbytek promarodil s poraněným stehnem.

Mezi hráčem a klubem vznikly neshody ohledně závažnosti zranění a druhu léčby. Od té doby je vzájemný vztah napjatý.

Leonard nyní nechce v San Antoniu zůstat a žádá o výměnu, ideálně do rodného Los Angeles. Alespoň to tvrdí „zdroje blízké“ pětadvacetiletému hráči. Klub tuto informaci vždy popíral a věří, že s Leonardem prodlouží smlouvu; pokud by však přišla ohromující nabídka, zřejmě by ho byl ochoten pustit.

Jedním z největších adeptů na zisk Jamese i Leonarda jsou Los Angeles Lakers, kteří podle ESPN v posledních dnech zvýšili svou snahu o debatu se Spurs.

LeBron James z Clevelandu uniká, brání ho Kawhi Leonard ze San Antonia.

Lakers prý dávali San Antoniu za příklad loňské výměny nespokojených hvězd Paula George a Kyrieho Irvinga. Spurs ale doufají, že dopadnou lépe.

Kvůli těmto jednáním Lakers zatím nepodepsali smlouvu s německým mladíkem Moritzem Wagnerem, kterého si před týdnem vybrali v draftu. Pokud by totiž Wagner podepsal svůj nováčkovský kontrakt, nemohl by být 30 dní zahrnutý v žádné výměně.

Týmy zvýšily svou snahu o zisk Leonarda i proto, že se v posledních dnech vyrojily spekulace, že další hvězdný křídelník Paul George uvažuje o prodloužení smlouvy s Oklahoma City.

George se ve čtvrtek rozhodl nevyužít opce na poslední rok své smlouvy a od prvního července bude k dispozici jako volný hráč.

Vedle Lakers jsou na trhu volných hráčů nejaktivnější Boston, Cleveland, Philadelphia a Los Angeles Clippers. Ohledně Leonarda je však mohou strašit spekulace, podle kterých hráč podepíše nový kontrakt jen s Lakers.

Je to velmi podobná situace jako loni v případě výše zmíněného George. Ten před rokem oznámil Indianě, kde v tu chvíli působil, že hodlá v létě 2018 podepsat jinde, nejspíš s Lakers. Pacers se však nelíbila nabídka trejdu od celku z Kalifornie a vyměnili George do Oklahomy. A zdá se, že „gamble“ by Thunder mohl vyjít.

Lakers už nechtějí riskovat, že by přišli o všechny tři možné posily, a proto jsou prý nejaktivnějšími hráči na přestupovém trhu právě oni. Původně doufali, že George s Jamesem přijdou sami a oni si budou moci na Leonarda rok počkat, zřejmě to však tak jednoduché nebude.

Druhý nejúspěšnější celek historie NBA se nechce zbavovat svých mladých talentovaných hráčů, ale pokud se mají Spurs Leonarda vzdát, bude to Lakers stát Brandona Ingrama, Lonza Balla nebo Kylea Kuzmu.

Magic Johnson, prezident LA Lakers, odpovídá na dotazy novinářů.

Těžké rozhodování tak čeká klubové šéfy Lakers Magica Johnsona a Roba Pelinku. Johnson sice neztrácí svůj typický úsměv, ale napětí je na něm znát. V týdnu se nechal slyšet, že když nezíská do dvou let velkou hvězdu, ze své funkce odstoupí.

Přestupový trh se začne hýbat oficiálně až o půlnoci 1. července, i do té doby ale bude rozhodně o čem spekulovat.