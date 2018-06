Vítej doma, synku! Tak ne, stěhuješ se. Jak Philadelphia zamávala s nadějí

Mohl to být opravdu krásný happy end. Talenta narozeného kousek od Philadelphie, jenž tolik zářil na místní univerzitě Villanova, si vybrali Sixers.

Ideální.

A za tuhle volbu na desáté pozici je obratem mnozí pozorovatelé pochválili. Vědělo se, že Mikal Bridges do mladé sestavy dobře zapadá. Vědělo se také, že ho Sixers sledují a chtějí.

Coby lokální hrdina, který už dopomohl ke dvěma titulům z NCAA, by to měl Bridges u fanoušků dvojnásob dobré.

Zjevně se nezlobila ani Mikalova maminka Tyneeha Riversová, která jej vychovávala coby samoživitelka. Pracuje totiž v administrativně Philadelphia 76ers.

Když zaznělo jméno Mikaela Bridgese v ten správný čas, oba se dlouze objímali. Jedenadvacetiletý mládenec pak rozprávěl, že nemůže být šťastnější.

„Dali mi příležitost a já jsem moc spokojený. Je to požehnání,“ slavil Bridges. „Zamíří domů, stane se členem rodiny Sixers. Jsem nadšená,“ dodala paní Riversová.

Ale chyba lávky. Trenér Brett Brown, který po vynuceném odstoupení Bryana Colangela zastává i pozici dočasného prezidenta, Bridgese vyměnil s Phoenixem za šestnáctku Zhaireho Smithe a volbu v prvním kole draftu 2021.

Trejdy v průběhu draftu nejsou neobvyklé. I letos jich byla k vidění celá řada. Hráči si nasazují červenou čepičku, ale už vědí, že budou reprezentovat modrou. Třeba jako Luka Dončič, který coby draftová trojka rozprávěl o své budoucnosti v Dallasu, ač měl nad čelem logo Atlanty.

Jenže Bridgesovi dopředu nic nevěděli. Spokojenost trvala 20 minut. Faux pas na druhou!

A tak zatímco Mikal s úsměvem odpovídal během tiskové konference a chystal se na souhru s Benem Simmonsem, Dariem Šaričem nebo Joelem Embiidem, novináři na svých displejích objevovali, že bude měnit kurz na Devina Bookera, Joshe Jacksona a Deandreho Aytona.

