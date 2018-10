ONLINE: Startuje Turnaj mistryň. Hraje Kvitová, nastoupí Plíšková

Po tříleté odmlce se opět na honosný turnaj do Singapuru vrací. Tehdy tu došla až do finále. Ještě předtím – v roce 2011 v Istanbulu – celý turnaj ovládla. Teď k rovníku přilétla Petra Kvitová odpočatá a plná energie.

„Jsem ráda, že hraju hned. Už se těším,“ řekla turnajová čtyřka před zahajovacím duelem našemu reportérovi.

Od 11 hodin SEČ pod umělým osvětlením vyzve Elinu Svitolinovou.

Obě hráčky spolu ve středu, čtvrtek i pátek trénovaly. Páteční los Bílé skupiny je následně zařadil do společné části turnaje, ze které do semifinále postoupí dvě tenistky.

24letá Ukrajinka prožívá v posledních měsících nepříliš povedené období. Od osmifinálové účasti na US Open vyhrála pouze dva zápasy na menším turnaji v Hongkongu. Děsit ji před nedělním kláním s Kvitovou může i nepříznivá bilance sedmi porážek a pouze jednoho vítězství.

Repríza loňského semifinále

Do Singapuru přilétla těsně před startem turnaje přímo z Moskvy. Na poslední chvíli se Karolína Plíšková na vrchol sezony kvalifikovala.

„Nebudu na sebe dávat žádný tlak, dostala jsem se sem jako jedna z posledních hráček. Mohlo by mi to pomoci,“ vyprávěla přímo v dějišti. „Každý vyhraný set a zápas budou dobré. Nemám co ztratit proti nikomu, všechny tu jsou přede mnou,“ doplnila turnajová sedmička.

Loni si Plíšková zahrála semifinále. Tehdy nestačila na pozdější vítězku Caroline Wozniackou. S letošní vítězkou Australian Open načne v neděli po poledni českého času už svou třetí cestu turnajem.

Caroline Wozniacká vs. Karolína Plíšková Utkání budeme od 13.30 sledovat podrobně.

Obě bývalé jedničky se střetnou podesáté. Pozitivní bilance 6:3 drží Dánka.

Dnešní výsledek obou českých slečen určí, zda se spolu utkají už ve druhém kole, nebo až ve třetím. V pondělí bude rozehrána Červená skupina a v úterý se utkají v Bílé dnešní vítězky a ve druhé dvojici dnešní poražené.



VIDEO: Tenistky při slavnostním ceremoniálu v Singapuru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Celková dotace Masters činí sedm milionů dolarů a neporažená vítězka si může na konto připsat přes dva miliony.