TURNAJ MISTRYŇ: Kvitová i Plíšková mezi osmičkou nejlepších tenistek

Věk: 18. ledna 1988 (30 let)

Kariéra: Vítězka letošního Wimbledonu do Singapuru zamíří počtvrté. Aktuální světová trojka se na vrchol sezony kvalifikovala jako druhá. Letos ke grandslamové trofeji přidala i titul v Sydney.

Věk: 11. července 1990 (28 let)

Kariéra: Šestou účastí se může pochlubit letošní vítězka Australian Open. V roce 2010 došla na Masters až do finále, kde padla s Kim Clijstersovou, dvakrát byla v semifinále. Loni se do Singapuru vrátila po třech letech a celý turnaj ovládla.

Věk: 16. října 1997 (21 let)

Kariéra: Asijská kometa, jež šokovala triumfem na US Open. Ve finále přehrála domácí hvězdu Serenu Williamsovou. Letos tenistka s haitskými kořeny poskočila z 68. příčky až na čtvrtou pozici, což je její kariérní maximum.

Věk: 8. března 1990 (28 let)

Kariéra: Pošesté se kvalifikovala na honosný dýchánek tenisových dam. Před sedmi lety - tehdy ještě v Istanbulu - Masters ovládla. V roce 2015 prohrála ve finále. Letos získala pět turnajových titulů, na okruhu WTA vyhrála 47 zápasů.

Věk: 20. března 1993 (25 let)

Kariéra: Objev loňské sezony se pod umělým osvětlením v Singapuru představí poprvé v kariéře. Letos ovládla prestižní podnik v Miami. Stala se stálou členkou elitní desítky žebříčku. Po Masters zamíří na finále Fed Cupu do Prahy.

Věk: 12. září 1994 (24 let)

Kariéra: Při loňském debutu na Turnaji mistryň vypadla ve skupině. Před vrcholem sezony se rozhodla vynechat podnik v Moskvě. Sbírku titulů letos rozšířila o poháry z Brisbane, Dubaje a Říma.

Věk: 21. března 1992 (26 let)

Kariéra: O postup na třetí Masters v řadě bojovala do poslední chvíle. Kvalifikovat se do Singapuru jí pomohl až výsledek Kiki Bertensové, která vypadla v Moskvě ve 2. kole. Bývalá světová jednička letos posbírala tři tituly.

Věk: 10. prosince 1996 (26 let)

Kariéra: O premiéře na Turnaji mistryň se dozvěděla až ve čtvrtek dopoledne, když se světová jednička Simona Halepová odhlásila kvůli potížím se zády. Její země na účast na Masters čekala od roku 1997. Světová desítka letos získala tři tituly.