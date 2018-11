Král cyklistiky Kreuziger: Se sklenkou vína u krbu budu rád vzpomínat

Ještě ve středu ráno absolvoval čtyřhodinový trénink v Itálii. Před odletem na týmové soustředění najíždí Roman Kreuziger potřebnou dávku kilometrů. Zvyká si i na změnu materiálu: od nové sezony totiž bude hájit barvy jihoafrické stáje Dimension Data.

Večer už si šestý muž letošního mistrovství světa v Innsbrucku hověl na trůně pro nejlepšího cyklistu uplynulé sezony. Podobný pocit zažil popáté v kariéře.

„Bylo to velmi hektické. Ve čtvrtek ráno už zase letím zpět do Itálie,“ vyprávěl Kreuziger. „Ale podobné ocenění vždy potěší. Až bude člověk sedět se skleničkou vína u krbu, rád si na tyhle momenty vzpomene,“ přidal.



Na trůnu jste vystřídal dráhaře Tomáše Bábka. Juniorské kategorii letos vládl jeho mladší kolega Jakub Šťastný, který získal šest medailí z mistrovství světa i Evropy. Na oválech vám vyrůstá zdatná konkurence.

Určitě to bylo mezi mnou a Jakubem těsné. V dalších letech se budeme muset jako silničáři hodně snažit, abychom nad dráhaři vyhrávali.

Vám k celkovému pátému vítězství pomohly výsledky na ardenských klasikách a v září na světovém šampionátu, že?

Šesté místo z mistrovství světa jsem zajel nedávno, takže to může vypadat, že mi k vítězství v anketě pomohl právě výkon v Innsbrucku. Pro mě ale byly důležité i jednorázovky na jaře, kdy jsem zjistil, že dokážu jezdit s nejlepšími.

Výsledky ankety Král cyklistiky 2018

V cíli MS jste mluvil o zklamání. A to i přesto, že jste dosáhl na nejlepší český výsledek historie. Už jste rozčarování vstřebal?

Věřil jsem, že by to mohlo být ještě o kousek lepší. Ale jezdci, kteří byli přede mnou, byli ten den lepší. S tím se nedá nic dělat. Doufám, že na překonání mého výsledku nebudeme potřebovat stejně času jako já teď (do té doby bylo nejlepším českým výsledkem deváté místo Tomáše Konečného z roku 2001).

S novým týmem Dimension Data už jste absolvoval kemp v Jihoafrické republice. Teď se chystáte na Kanárské ostrovy. Jak se sžíváte s novým prostředím?

Jde spíš o tranzitní období. Dostal jsem nová kola, takže si na ně musím zvyknout. Tým nám nechal volnost, ale je super, že jsme se domluvili a uspořádali společné soustředění na Gran Canarii. Bude s námi i trenér, abychom měli veškerý servis.

Kdo další s vámi pojede?

Mělo by nás být celkem osm. Pojedou Enrico Gasparrotto (přestoupil z týmu Bahrain-Merida) nebo Michael Valgren (přišel z Astany). Možná vyrazí i Mark Cavendish. Je strašně fajn, že se nám tohle povedlo zorganizovat. Na Kanáry se těším, je to takový můj třetí domov.

Už znáte detailnější program pro nadcházející sezonu?

Začnu 6. února ve Španělsku na Valencianě. Na odhalování dalšího programu je čas. Už mám ale příští rok poměrně naplánovaný.