Králem české cyklistiky je Roman Kreuziger, už popáté v kariéře

Dvaatřicetiletý rodák z Moravské Třebové vystřídal v 54. ročníku ankety na trůnu dráhaře Tomáše Bábka. Historicky nejúspěšnějšími oceněnými cyklisty jsou bratři Jan a Jindřich Pospíšilové, kteří díky úspěchům v kolové vyhráli osmkrát.

Kreuzigerovým velkým úspěchem v průběhu sezony byla druhá příčka na jedné z ardenských klasik, v závodě Amstel Gold Race. Šestým místem v Rakousku na mistrovství světa se pak postaral o nejlepší výsledek v samostatné historii České republiky.

„Vyhrát tuto anketu pro mě určitě není žádný stereotyp. Od roku 2004, kdy jsem vyhrál poprvé, prožil člověk nějaké změny, nějak se vyvíjí a dorůstá. V konkurenci, která tady byla, je to určitě cenné. S Jakubem Šťastným (nejlepší junior) to bylo určitě těsné a do dalších let se musíme hodně snažit, aby nekralovali dráhaři,“ řekl Kreuziger novinářům.

Páté vítězství v anketě, jímž dorovnal na druhém místě historického pořadí velikána Jána Svoradu, pro něho bylo příjemnou tečkou za sezonou, po níž míří z australské stáje Mitchelton-Scott do nového týmu Dimension Data.

„Určitě to potěší, i když bylo trošku hektické se sem dostat. Člověk už trénuje, ještě ráno jsem objel čtyři hodiny v Itálii a pak se sem musel přemístit, ráno v šest letím zase zpátky, abych ještě před kempem na Kanárských ostrovech stihl něco odjezdit. Bylo to možná těžší než dosáhnout na šesté místo na šampionátu,“ smál se Kreuziger.

„Tyhle akce jsou ale pro závodníka hrozně příjemné. I když mu nabourávají program, je to fajn. Čím je ale člověk starší, tím více si toho cení. A až bude jednou sedět se skleničkou vína u krbu, tak si na to určitě vzpomene,“ doplnil Kreuziger.

Kreuziger vyhrál i v kategorii silničních cyklistů, stejně jako on si dvě vítězství odnesl i Jakub Šťastný, který byl zvolen nejlepším dráhařem a nejlepším juniorem. Šťastný stihl za rok 2018 posbírat celkem šest medailí z mistrovství světa a Evropy.

Mezi bikery zvítězila Romana Labounková, kategorii cyklokrosařů ovládl Michael Boroš, jenž letos obhájil titul domácího šampiona, nejlepšími sálovými cyklisty jsou reprezentanti v kolové Jiří Hrdlička mladší a Roman Staněk.

Do Síně slávy byl jako jedenáctý člen uveden Jiří Škoda, čtyřnásobný domácí šampion v silniční cyklistice, který byl členem bronzového družstva v časovce na olympijských hrách v Moskvě 1980 a světovém šampionátu o rok později. V roce 1980 také vyhrál anketu Král cyklistiky.