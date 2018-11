První soustředění v novém týmu. Stmelili jsme partu, těší Kreuzigera

Zatímco v Tinkoffu se do té role pomalu posouval, když čtyři roky pomáhal Albertu Contadorovi, v australském Mitcheltonu-Scott byl ještě více k ruce bratrům Yatesům a Estebanu Chavesovi.



Stal se mentorem, superdomestikem, který si kromě ardenských klasik neměl šanci zajet závod na sebe.

Pořád ale cítil, že může být lídrem.

„Možná jsem se unáhlil, když jsem se v Tinkoffu až příliš vžil do domestikování a mentorství,“ přiznával.

I proto z australské stáje odešel do jihoafrického Dimension Data, kde by měl znovu dostat šanci i při etapových závodech.



V minulých dnech Kreuziger absolvoval první soustředění s novou stájí v Kapském Městě. „Byl to dobrý týden, díky počasí jsme mohli jezdit i na kole a byla šance poznat nové lidi,“ pochvaluje si 32letý cyklista.

O čem ještě po návratu do Čech mluvil?

O prvním setkání

„Povedlo se. Mohl jsem si vyzkoušet nový materiál, poznal jsem nové lidi. Ze závodníků tam byli všichni - 27 cyklistů, takže jsme stmelili partu.“

O programu soustředění

„Byl hodně náročný. Od mítinků přes řešení závodního programu příští sezony, různé porady, lékařská vyšetření, abychom mohli sezonu začít. A samozřejmě jsme díky počasí - bylo tam nějakých 20-25 stupňů, mohli jezdit i na kole. Každý den jsme se šli aspoň na dvě tři hodiny projet, což bylo fajn. Moc se mi tam líbilo.“

O charitativním odpoledni

„Jedno odpoledne jsme měli pro Qhubeku charitativní odpoledne. Podívali jsme se do černošské oblasti, kde bydlí v chatrčích asi 2,5 milionu lidí, takže jde obrovské město kousek od Kapského města. Měli tam školu, kde jsme dětem předávali kola, na které už čekaly. Určitě je využijí, aby si zkrátily ty dlouhé dny, kdy musí chodit kilometry pěšky do školy a zase zpátky. To, co dělaly dvě až tři hodiny, teď zvládnou během třičtvrtě hodiny. Získají tím čas třeba i na hraní.“

Roman Kreuziger (vlevo) představuje s plzeňskými cyklistickými nadějemi Nikol Soustružníkovou, Adamem Hofmeisterem a generálním manažerem „Roman Kreuziger Cycling Academy“ Petrem Kubiasem dresy pro příští sezonu. Barvy stáje bude hájit celkem deset mladých cyklistů.

O projektu



„Ten projekt předávání kol se mi líbí i proto, že i my se snažíme pomáhat v Plzni, i my máme akademii pro mladší cyklisty. Ty dvě věci se hezky propojují a navazují na sebe.“

O atmosféře v týmu

„V porovnání s minulými týmy si myslím, že atmosféra v Dimension Data je hodně rodinná. Na to, že jsme se neznali, tak se parta za týden hodně stmelila.“