Tenistky se sešly před finále. Ve středu budeme kompletní, říká Pála

Dvaadvacetiletá Krejčíková prožije ve Fed Cupu premiéru. Pro finále s Američankami, které se odehraje v sobotu a v neděli, nahradila zraněnou Karolínu Plíškovou. Pála s ní počítá zejména pro rozhodující čtyřhru.

„Nejdříve jsem jí říkal, že v nominaci není, ale kdyby se něco stalo, tak jestli můžu zavolat,“ líčil Pála v pondělí v Galerii Harfa. V Síni slávy českého tenisu se společně sešel s Petrou Kvitovou, Barbora Strýcovou a Kateřinou Siniakovou.

„V sobotu už jsem Báře psal, že s ní potřebuju nutně mluvit. Dal jsme jí čas na rozmyšlení, ale neváhala a nominaci přijala,“ popsal Pála.

Přemlouvat jste jí nemusel?

Vysvětlil jsem ji situaci s Karolínou (Plíškovou, jež po návratu z Turnaje mistryň trápí lýtko a zápěstí). Bára věděla, že je to finále, hraje se doma a že to může být vůbec naposledy v takovémhle formátu. Spíše měla celou řadu otázek.

Jaké?

Byla poprvé nominovaná. I já sám jsem zapomněl sdělit jí celou řadu věcí, protože holky už jsou na to zvyklé. Ale řešili jsme logistiku, aby se převezly věci z Brna, protože přiletí v úterý v noci rovnou do Prahy. Pak se ptala na oblečení, řešili jsem boty, společenské šaty. Musel jsme ji do toho zkrátka zasvětit.

I přes absenci Plíškové - světové osmičky - nepochybujete o tom, že jste před finále jasnými favority?

Absence Káji je citelné oslabení. Ale šířka týmu je stále obrovská. Jsme stále favorité, ale bude to těžší.

Přemýšlíte už o složení pro sobotní dvouhry?

Musím počkat až holky: bude záležet na tom, jak se cítí, co povrch. Většinou si to řekneme ve čtvrtek večer před banketem.

Petra Kvitová před pár dny brala antibiotika, kurýrovala se v posteli. Ani teď nepřišla na sraz stoprocentně fit.

Uvidíme, jak na tom bude. Ona ale na kurtu nechá všechno. Věřím, že to v sobotu bude dobrý. Pak se rozhodneme, jestli to bude na jeden, nebo dva zápasy.

Případně může pomoct i loňská zkušenost Siniakové, jež na Floridě v semifinále okusila roli jedničky (naskočila do dvou deblů a čtyřhry, vyhrála úvodní singl proti Rogersové 6:3 a 6:3), že?

Určitě. Je znát, že atmosféru Fed Cupu si už vyzkoušela. Ačkoli v domácí O2 areně to bude jiné. Káťa je velká týmová hráčka. Konec sezony měla znamenitý, je s Bárou světovou jedničkou ve čtyřhře. Jsem rád, že mám čtyři holky do třech duelů.