Na papíře se nevyhrává, říká kapitán Pála před finále Fed Cupu s USA

Je tu ale jedno obrovité ALE. Pálův výběr také od roku 2008 nikdy americké tenistky neporazil. Historickou bilanci mají Češky až děsivou: z dvanácti střetnutí ovládly pouze dvě.

„Ve finále se nám ale daří. Navíc jsme v O2 areně ještě nikdy neprohráli,“ říká Pála. „Je jasné, že jedna z těchto sérií skončí.“



Na finále Fed Cupu, které se koná o víkendu 10. a 11. listopadu, nominoval nejsilnější možnou sestavu. Ve výběru nechybějí obě členky elitní desítky světového žebříčku - Petra Kvitová (7. v pořadí WTA) a Karolína Plíšková (8.), i účastnice Turnaje mistryň ve čtyřhře Kateřina Siniaková (31.) a Barbora Strýcová (33.).

„Z nominace jsem nadšený. Je to pro mě nejsilnější možný tým,“ podotkl Pála, jehož může těšit i další fakt: ještě nikdy nebyly všechny členky jeho výběru aktuálními účastnicemi Turnaje mistryň.



Jak dlouho jste nad finálovým složením přemýšlel?

To byla snad ta nejtěžší práce. Bohužel mohu nominovat pouze čtyři tenistky. Na druhou stranu jsem ale rád, že máme tolik skvělých hráček.

Čekal jste na výkony, které hráčky předvedly minulý týden v Singapuru?

Všem jsem to oznámil už před Turnajem mistryň. Také proto, aby si mohly naplánovat dovolené a případnou přípravu. Finále Fed Cupu jim sezonu prodlouží o čtrnáct dnů.

Takže jste nikoho vyloženě přemlouvat nemusel?

Holky se chtějí ukázat domácímu publiku, chtějí reprezentovat a to i přesto, že je konec sezony. V týdnu to nebude rozhodně o žádném velkém trénování. Půjde hlavně o to, aby si zvykly na míče a povrch.

Kvitovou v posledních dnech skolila viróza. Plíšková i Siniaková po hektických týdnech odpočívají a Strýcová po návratu z Asie zase trénuje. Všechny jsou stoprocentně fit?

O Péťě jsem mluvil s profesorem Kolářem, měla by být v pořádku. S Kájou si budu volat ve středu večer. Katka odpočívá, protože toho taky spoustu odehrála (v neděli prohrála spolu s Barborou Krejčíkovou ve finále čtyřhry Turnaje mistryň). A železná Bára dělala kondici a od čtvrtka začne zase hrát tenis.

Jak hodnotíte vystoupení Kvitové v Singapuru? Prohrála všechny tři duely.

Věřil jsem, že vyhraje víc zápasů. Ale nebylo to špatné, vždyť tam hraje osm nejlepších tenistek roku. Myslel jsem si, že ve skupině ona i Karolína porazí Svitolinovou, a ta to nakonec bez porážky vyhrála. Přesto Petra prožívá výbornou sezonu. Věřím, že ji zakončí vítězstvím ve Fed Cupu.

Už dříve přiznala, že se cítí unavená. Může se ještě v posledních zápasech roku zmáčknout?

Určitě. Ona to umí vždycky. Zatím nevím, jestli naskočí do jednoho, nebo dvou zápasů. Uvidíme až během týdne.

Naopak Karolína Plíšková je rozehraná. Na Turnaji mistryň došla do semifinále.

A škoda, že ho nezvládla. Vždy je ale ošemetné vyhrát první set 6:0. Pak se to proti kvalitní hráčce, jakou Stephensová je, zamotá. Kája hrála poslední týdny o všechno (Plíšková do poslední chvíle bojovala o účast na Masters), takže věřím, že přijede v dobré formě.

Do Prahy měla dorazit zmiňovaná Stephensová. Američanky ale nakonec přijedou s velmi nezkušeným týmem. Na papíře budou Češky rozhodně favoritkami, souhlasíte?

Jenže na papíře se ještě nikdy nic nevyhrálo. Pro nás je to trochu zákeřná nominace. Určitě musíme přiznat, že proti Collinsové (35. na žebříčku), Keninové (48.), Riskeové (63.) a Melicharové (15. v deblovém žebříčku) budeme na papíře i zkušenostmi favorité. Jenže ony nemají co ztratit, podají skvělý výkon. Bude to rozhodně těžký zápas.