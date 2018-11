Zraněná Plíšková vynechá finále Fed Cupu v Praze. Nahradí ji Krejčíková

Čerstvě povolaná Barbora Krejčíková z dovolené vzkázala: „Je to obrovská pocta reprezentovat Českou republiku ve finále Fed Cupu. Těším se moc na podporu českých fanoušků. V O2 areně to bude nepředstavitelná atmosféra. Je to splněný sen a krásná třešnička za vyvedenou sezónou.“