Kauza Panathinaikos. Majitel cítí křivdy a chce opustit evropskou scénu

„Ten klub miluju, vedl jsem ho třináct let, myslím si, že je nemožné, aby se Euroliga hrála bez Panathinaikosu,“ poznamenává k událostem Željko Obradovič, dnes kouč Fenerbahce.

„Snad se vše nějak vyřeší. Je pravda, že soutěž i Panathinaikos se navzájem potřebují. Uznávám Janakopulose za to, co pro basketbal v Řecku udělal, přesto věřím, že se všechno srovná,“ nechal se slyšet pro změnu Šarunas Jasikevičius, trenér Žalgirisu, který s aténským velkoklubem vyhrál Euroligu čtyřikrát.

A podobně to nejspíš cítí většina těch, kteří v evropském basketbalu něco znamenají.

Ale kdo by slova nabádající k rozumu poslouchal?

Tady jde o princip.

Hlavní roli má hrdý Dimitris Janakopulos (v anglické transkripci Giannakopoulos), jeden z dědiců rodinného farmaceutického gigantu, který slavný klub po otci a strýci převzal roku 2012. A že se pro něj basketbal stal vášní, o tom netřeba pochybovat.

Třiačtyřicetiletý Dimitris je známý svými kontroverzními prohlášeními. A často za ně taky platí pokuty. Naposledy se vytočil na konci ledna po prohře řeckého šampiona na palubovce obhájců euroligového titulu Fenerbahce Istanbul.

Duel, který Fenerbahce vyhrálo 67:62, měl kontroverzní závěr: trojice rozhodčích v čele s velezkušeným Luigim Lamonicou mohla zelenobílé poškodit.

Janakopulosovi se nelíbily hlavně dva momenty, po kterých si stěžoval na Instagramu. Rozhodčí odpískali Jamesi Gistovi aut, přestože možná zůstal ve hřišti.

Poté naopak neodpískali faul Janu Veselému při nájezdu Nikose Pappase. A jako přídavek si Janakopulos postěžoval, že podobné „chyby“ se stávají rozhodčím v utkáních Panathinaikosu nějak často.

To by zřejmě ještě prošlo, možná by za podobné příspěvky dostal majitel klubu finanční pokutu. Nebylo to však všechno. Janakopulos totiž ještě v dalším příspěvku, který později smazal, používal sprosté nadávky, urážel a vyhrožoval fanouškům Fenerbahce.

Kontroverzní majitel totiž při utkání v Istanbulu neseděl ve VIP lóži, jak bývá zvykem, ale u hřiště kousek od lavičky svého týmu. Při zápase ho prý nažhavení fandové častovali nadávkami a výhrůžkami, a tak se Janakopulos ozval.

Spekulovalo se také o telefonátu prezidenta Fenerbahce Azize Yildirima s Janakopulosem, ve kterém měl Yildirim svého protějška před vzájemným duelem sprostě urážet a vyhrožovat mu, aby radši nejezdil na utkání do Istanbulu. Nejsou pro to však žádné důkazy a oba muži hovor popřeli.

Vedení Euroligy proti majiteli šestinásobných šampionů za jeho výroky zahájilo disciplinární řízení a dospělo k názoru, že Janakopulos nesmí rok vstoupit do žádné arény, když se hrají Euroliga či Eurocup.

Janakopulos se proti verdiktu euroligové komise odvolal, pod hrozbou pokuty až 300 tisíc eur však už nesměl navštívit čtvrteční duel svého týmu se španělskou Baskonií.

Do útoku přitom přešel už toto pondělí. Vydal velice ostré prohlášení. Fanoušci by podle něj měli v referendu rozhodnout o tom, jestli klub vystoupí z Euroligy. V několikastránkovém dopisu popsal dlouhodobě špatná rozhodnutí organizátorů ligy vůči klubům. Dodal, jak je Panathinaikos již několik sezon poškozován rozhodčími. A že roční suspendaci z euroligových zápasů za to, že se chránil proti urážení své rodiny, rozhodně nepovažuje za férovou.

Prohra? Jedete autobusem! Naposledy takto nahlas slyšela basketbalová Evropa o Dimitrisi Janakopulosovi loni v dubnu. Tehdy na souboje mezi jeho Panathinaikosem a Fenerbahce došlo ve čtvrtfinále Euroligy. Aténský klub začínal sérii na tři vítězství doma a to je v této soutěži velká výhoda. Jenže turecký mistr tehdy nabrat velkou formu, na jaře sebral všechny trofeje, aniž by prohrál zápas. Hráči Panathinaikosu ztratili proti této síle jako první v historii oba domácí zápasy a pak prohráli i ten třetí. Janakopulos jim to nedokázal odpustit a poslal tým domů autobusem. Trest však trio hráčů nedodrželo a vydalo se domů letecky na své náklady. Janakopulos byl běsný znova, ale nakonec se konflikt podařilo uhladit.

Ve středu večer se ozvala i Euroliga. Její prezident Jordi Bertomeu se nechal slyšet, že se Euroliga a Panathinaikos navzájem potřebují a celá situace se jistě časem uklidní.

Minimálně pro Janakopulose byl rozkol hotová věc. Sám by prý odešel rovnou, chce však brát ohled na fanoušky.

Panathinaikos nezvládl zorganizovat jejich referendum před čtvrtečním zápasem, volba měla proběhnout v pondělí a v úterý. Hlasovat pomocí sms měli mít možnost všichni fanoušci, kteří v posledních třech letech navštívili alespoň jedno domácí utkání týmu. Řecký klub byl prý připraven ze soutěže odstoupit okamžitě, což by výrazně narušilo průběh dalších fází Euroligy.

A pokud by snad fandové volili pro setrvání, pak by v klubu obratem skončil jeho aktuální majitel.

Za Janakopulose se následně postavili fanoušci Panathinaikosu, kteří na utkáních ve slavné hale OAKA pravidelně vyvěšují transparent hlásající: „Pouze ti, kteří platí, můžou vyhrávat zápasy. Přestaňte manipulovat výsledky. Euroligová mafie.“ Ještě výraznější byly protesty právě před duelem s Baskonií, kdy fandy podpořili i hráči, kteří nenastoupili k tradiční hymně Euroligy ke středovému kruhu, ale zůstali u lavičky.

Po utkání, které Atéňané vyhráli 80:76, vyslovili podporu majiteli klubu jak kapitán Nick Calathes, tak trenér Xavi Pascual. Oba uznali, že Janakopulos toho pro klub udělal tolik, že když se rozhodne odhlásit tým z Euroligy, podpoří ho.

Jan Veselý (vlevo) z Fenerbahce Istanbul pod tlakem Nicka Calathese z Panathinaikosu Atény.

V pátek byla situace zase trochu jiná. Referendum podle nejnovějšího Janakopulosova prohlášení už není třeba, protože fandové promluvili dostatečně nahlas, když vedení podpořili přímo v hale. V rozehrané sezoně ale Panathinaikos odcházet nebude. Pokud se však nesvár neurovná, tedy pokud Euroliga svůj roční zákaz nezruší, do dalšího ročníku už řecký velkoklub nezasáhne.

„Do určité míry souhlasím s panem Bertomeem, že máme nekonečné spory, které je potřeba vyřešit. Souhlasím, že se k sobě musíme chovat navzájem s respektem,“ píše mladý miliardář. „Jenže to, jaký mi Euroliga udělila trest, má k respektu daleko. Vždyť právě poslali mou fotografii bezpečnostním službám do všech hal, jako bych byl hledaný kriminálník,“ dodává.

Ale místo vystoupení z Euroligy si pro její vedení vysnil tvrdší trest: „Budeme teď bojovat se všemi překážkami a dáme všechno do toho, abychom Euroligu vyhráli posedmé. Všemu a všem navzdory, chceme pocítit tu největší radost, až půjde trofej z rukou pana Bertomea do rukou Panathinaikosu.“

Pokud by si Dimitris Janakopulos zrušení trestu nevyvzdoroval, hodlá svůj klub poslat do „jiné evropské soutěže“. K téhle myšlence jistě s nadějemi vzhlížejí pořadatelé Ligy mistrů, pro které by byl Panathinaikos prvotřídním úlovkem.

Mezinárodní soutěž, jež aspiruje na to stát se nejlepší na kontinentu, se z opravdu velkých jmen zatím může honosit pouze Besiktasem Istanbul. Jeho prezident Fikret Orman vyhlásil Lize mistrů věrnost loni na jaře, když zároveň nazval pořadatele Euroligy „zlodějskou bandou“.