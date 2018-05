Z vězení mezi miliardáře. Jak sportovní horečka napovídá spravedlnosti

Není to tak dávno, co si ve Filadelfii přáli mít vlastní tým NBA. Myšleno to bylo ironicky. Tou dobou hráli basketbalisté týmu 76ers tak bídně, že panovaly pochyby, do jaké soutěže by měli patřit. A dnes? Nadšení pro Sixers a vše kolem nich nemůže být větší. Kdo jim fandí, ten je v kurzu.