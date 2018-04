Big Ragu jako hlavní chod. Villanovu zažehl muž z lavičky

Američan s italskými kořeny a přezdívkou Big Ragu si ve finále vylepšil střelecký osobní rekord. Svému týmu zařídil obrat v prvním poločase, během kterého vysázel 18 bodů. Ve druhé půli zpomalil jen trochu, zaznamenal 13 bodů.

Po přestávce se k němu navíc připojil největší talent Villanovy - Mikal Bridges ve druhé dvacetiminutovce zapsal 14 ze svých 19 bodů. Jalen Brunson, pro změnu nejlepší hráč univerzitní sezony, zvládl devět bodů.

Poražený Michigan vedl hlavně rozehrávač Muhammad-Ali Abdur-Rahkman s 23 body, německý gigant Moritz Wagner přidal 16 bodů a sedm doskoků, tentokrát ho ale jeho emotivní povaha spíše zradila a donutila ke konfliktu s Ericem Paschallem.

Villanova je během posledních 50 let prvním týmem, který oba zápasy na Final Four ovládl o 16 a více bodů. V semifinále přehrál Kansas 95:79. Naposledy se to podařilo UCLA s Lewem Alcindorem (Kareemem Abdul-Jabbarem) a Luciusem Allenem.

V zámoří jsou Villanova a její kouč Jay Wright oslavováni za to, že do univerzitního basketbalu přenesli ofenzivní styl NBA.

Donte DiVincenzo zazářil ve finále play off NCAA:

Hra Wildcats je přirovnávána ke stylu Golden State Warriors. Villanova utvořila rekord NCAA v počtu trojek na sezonu, 18 tref zpoza oblouku v semifinále s Kansasem je pro změnu novým maximem závěrečného turnaje.

Ve finále s Michiganem zapsala Villanova 10 trojek, o pět z nich se zasloužil DiVincenzo, jenž si následně odnesl cenu pro hráče, který ve Final Four nejvíce vynikl.