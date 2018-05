Philadelphia i Golden State jdou dál. Wade i Ginóbili možná skončí

Joel Embiid (vlevo) z Philadelphie a Dwyane Wade z Miami, budoucnost a nedávná minulost NBA. | foto: AP

dub 25 2018

Po šesti letech si Philadelphia zahraje ve druhém kole play off NBA. Ještě větší nadšení pro basketbal do někdejšího hlavního města Spojených států vneslo domácí vítězství 104:91 v pátém utkání s Miami. Sixers vyzvou lepšího z dua Boston - Milwaukee a zatím to vypadá na klasický souboj. Celtics doma v pátém utkání zvítězili 92:87 a mají mečbol. Postup slaví i hráči Golden State, doma zdolali San Antonio 99:91 a sérii ovládli v poměru 4:1.