Fandí mi ostatní? Marian Jelínek o vztazích mezi hráčkami ve Fed Cupu

Karolína tvrdí, že ráda vidí své muže v hledišti. Je pro ni tým v solitérském sportu klíčový?

Kája je rodinný typ. Má nás ráda kolem sebe. Vezme nás všechny na večeři. Musíme být citliví a nechat iniciativu na ní, aby si mohla utéct na pokoj. Ale takové kotvy, když třeba vidí tátu na tribuně, jsou důležité.

Potěšilo vás, když najala Všetíčka, vašeho spolužáka z FTVS?

S Márou jsme byli v tankovém praporu. V nohách měl úžasnou sílu. V hospodě se vsadil, že z místa vyskočí na vysoký stůl. Štamgasti tvrdili, že to nezvládne. On zahodil židli a řekl: „O co?“ Dal to. Díky němu jsme měli útratu zadarmo. A ještě jednoho spolužáka jsem tu potkal.

Koho?

Pavla Koláře (dříve gymnastu, nyní fyzioterapeuta). Ten metal v hospodě salta vzad. Borci u půllitrů se složili a my měli pivko, což bylo fajn. Je smutné, že to tak uteklo. A je příjemné potkat dva kamarády u jednoho sportu.

Karolíně tu chybí jen tenisový kouč Tomáš Krupa, jenž dostal volno. Jak si rozumíte s ním?

Tomáš je hokejový fanatik. Loni jsme v Torontu šli na pivo a on byl hladový po informacích. Má syna, který hraje za Vsetín. Když jsem teď vedl Budějovice a přijeli jsme do Přerova, přišel na náš zápas. Tomáš je moje krevní skupina.

Jak nejvíc se liší hokejové mužstvo a fedcupový tým?

Už samotná hra je jiná. V tenise si holky nepřihrávají. Fed Cup je atypický. Souznění a soudržnost jsou menší. Na kurtu je hráčka sama, ostatní sedí na tribuně. O hodně víc záleží na atmosféře. Holky vnímají, jestli jim ostatní fandí. Ženy jsou na emoce citlivější. Kapitán Pála odvádí v tmelení party skvělou práci.

V čem ještě je Pálovo kouzlo?

Je výborný trenér, ale zároveň ví, že může využít i osobní kouče, které do Fed Cupu klidně přizve. Ví, že danou hráčku znají ještě líp. V hokeji na srazu automaticky vše přebírá trenér nároďáku. Tady Pála nechává část pravomocí osobním koučům, což prospívá výkonu.

V týmu jsou vlastně dvě jedničky - Plíšková a Kvitová. Mezi hvězdami v Davis Cupu a Fed Cupu často létaly jiskry. Jak vidíte vztah Karolíny a Petry?

Podívejte se, s čím přišla Gabriela Koukalová. V biatlonu i tenise jsou holky v jednu chvíli parťačky, většinou ale soupeří. Kája a Petra jsou od pondělí zase rivalkami na stuttgartském turnaji WTA, z čehož plyne napětí, které musíme respektovat. O to těžší je kapitánova pozice.

S Karolínou jste v rámci psychické přípravy takřka v denním kontaktu. Vidíte jí do hlavy. Cítíte z ní snahu vytvářet pohodovou atmosféru v družstvu?

Jsou s Petrou konkurentky, ale ani jedna nechce konflikty. Snaží se tmelit tým. Přistupují k sobě s úctou, což je na výsledcích znát.

Řešíte s Karolínou právě i vztahy ve Fed Cupu?

Určitě. Bavíme se o utkáních s Češkami na okruhu. Karolína se třeba křižuje, aby nenarazila na sestru Kristýnu, zvlášť třeba někde v semifinále, když už je v sázce hodně.

Plíškovou s Kvitovou rozděloval přestup trenéra Jiřího Vaňka od první k druhé. Pomáhal jste Karolíně, aby se s ním vyrovnala?

Situaci jsme rozebírali. V prvotním šoku ji člověk bere hůř. Teď už je to pryč. Každý sport má svá bolavá místa. Přechody trenérů do vztahů mezi tenistkami zasahují. Rozhodně je nestmelují. Kája už se s tím srovnala, nebere to jako podraz.

Loni se ocitla v opačné roli. Oslovila kouče Barbory Strýcové, že?

Ano, ale to už si taky vyříkaly. Pamatuju si, že jsem jednou po vyřazení v semifinále v Plzni na tiskovce dostal otázku, jestli budu pokračovat. Majitel Martin Straka mi nedal vědět, co bude dál. Takže jsem ve zklamání odpověděl: „Už asi ne.“ Martin mi pak vynadal, že se mnou na sto procent počítal. A já povídám: „Ale tys nic neřekl!“

Případ Plíškové a Vaňka byl podobný, souhlasíte?

Byl. Kája trenérovi nedala silný signál, takže přemýšlel: „Nemám smlouvu na další rok, mám nabídku od jiné tenistky.“ Kája považovala prodloužení angažmá za automatické. Ale nevyslala jasný signál. Vysvětloval jsem jí, že teprve kdyby ho vyslala a on odešel, mohla by to vnímat jako podraz.