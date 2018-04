Finále v Praze proti Williamsovým? To by byl trhák, tvrdí kapitán Pála

Po mečbolu, který proměnila Petra Kvitová, divoce skákal před hloučkem svých pobočníků se zaťatými pěstmi. Vítězství Pálovi rozhodně nevšedněla.

Dříve častokrát dokázal vybrat z nabízejících se variant tu optimální. Proslul svou šťastnou rukou. Nyní se mimo jiné osvědčil jako diplomat, který dokázal v jednom týmu sladit dvě hvězdy z Top 10.

Kdekdo jej o víkendu ve Stuttgartu za jeho užitečnou zákulisní práci chválil - třeba Marian Jelínek, mentální kouč Plíškové, nebo manažer Miroslav Černošek. „To jsou hodní,“ pravil Pála s úsměvem.

Jak je důležité udržovat v kolektivu pohodu?

Jsem rád, že nám to funguje. Holky vědí, že jedna pohár nevyhraje. Karolína s Petrou jsou velké individuality, ale obě vycházejí týmu vstříc. Žádné handrkování kvůli pořadí tréninků. Vědí, že si musí navzájem vyhovět, že se potřebují.

Nač hlavně musíte dávat pozor?

Snažím se všechno říkat přirozeně, rozdělit mezi ně svůj čas. Když je nějaká kolize, jednou dostane přednost Péťa a podruhé Kája. Jsou velmi přizpůsobivé. Je to hlavně jejich zásluha, že spolu takhle dokážou vyjít.

V Německu znovu zazářila Kvitová. Ve Fed Cupu ji zdobí singlová bilance 30-10. Na turnajích kolikrát nevíte, co předvede, ale ve vašem týmu je spolehlivá. Proč?

Ve Fed Cupu jsou pro ni všechny zápasy velké - podobné jako finále nebo semifinále na turnajích. Velké zápasy má ráda a umí je hrát. Jejím fedcupovým prohrám obvykle předcházela nějaká nemoc nebo zranění.

Česko je pošesté v posledních osmi sezonách ve finále. Co to s vámi dělá?

Hrozně se těším. Moc bych si přál, abychom hráli v nejsilnější sestavě. A aby se holkám dařilo na turnajích. Třeba teď tady ve Stuttgartu. Vždycky jim přeju, aby se jim hned po Fed Cupu vedlo na WTA Tour.

O titul se budete prát doma. Jak moc vás tahle příležitost lákala?

Byla to naše hlavní motivace, hlavně pro holky. Ještě toho mají hrozně moc před sebou, tři grandslamy, spoustu tenisu. Líbilo by se mi, kdyby postoupily na Masters, aby pak na finále nemusely čekat tak dlouho.

Petra Kvitová, kapitán Petr Pála a jejich radost po zápase.

Chtěl byste, aby za Ameriku nastoupily sestry Williamsovy?

My jsme vždycky chtěli hrát proti nejsilnějšímu možnému soupeři. Byl by to obrovský trhák, úplná paráda. Serena je nejlepší hráčka všech dob, takže by její účast překonala start Šarapovové v Praze v listopadu 2015. Ale i kdyby Williamsky nedorazily, Američanky jsou strašně silné - třeba taky v deblu.

Je podle vás reálné, aby Serena a Venus přiletěly?

To nedokážu odhadnout. Proč ne? První kolo hrály, semifinále ne. Nevím, jak se jim bude chtít letět na zápas ven. Určující bude, jak Serena zvládne grandslamy. Právě na nich chce ještě něco uhrát, tomu podřídí všechno. Ale síla se skrývá i za Serenou a Venus. Vždyť Stephensová, Keysová a Vandewegheová tenis taky ovládají skvěle.