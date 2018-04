Šéf českého biatlonu Jiří Hamza se brání: „Rozhodně jsem o ničem takovém neměl ani tušení.“ Je pravda, že Landová měla ke Koukalové ze všech českých biatlonistek nejblíž. Během společných večerů si říkaly věci, o kterých možná nevěděli ani vlastní rodiče. „Věděly jsme toho o sobě opravdu spoustu,“ přitakává 27letá učitelka tělocviku na základní škole v Jablonci.

Obě se znají odmala. Společně chodily na sportovní gymnázium a v letech 2012 až 2016 bydlely na pokoji během biatlonových Světových pohárů. „Vlastně celou dobu, co jsem byla v seniorské reprezentaci,“ řekla Landová, která kariéru ukončila před rokem kvůli únavovému syndromu.

Co říká Richard Pfleger odborník na výživovou a medicínskou intervenci „U Gabriely Koukalové šlo více o bulimii než anorexii. Klasickou anorektičkou určitě není. Obecně je však skoro jedno, jestli se najíte a pak se jdete s pocitem viny vyzvracet jako bulimička, nebo jestli u vás dochází k tomu šílenému zkreslení reality jako u anorektiček.“

Během čtyř let spolu zažily vrcholy u ženské štafety, se kterou v sezoně 2014/2015 získaly malý křišťálový glóbus za prvenství ve Světovém poháru. A prožily spolu také pády - příliš brzký konec kariéry Landové, která biatlonu řekla vale minulý rok, a stejně tak včera přiznanou bulimii Koukalové. Byť byla o rok mladší než její úspěšnější kolegyně, byla to většinou právě Landová, kdo se staral o přísun jídla pro obě v průběhu náročného dne.

„Gabča se vždycky najedla akorát na snídani, ale žádné svačiny už si nebrala. Jasně, máte oběd, ale po něm vám vytráví a před tréninkem máte hlad a měli byste do sebe něco dostat. A to už u sebe Gabča nic neměla,“ popisovala. Před tréninkem třeba Landová namazala housku pro sebe, ale také pro svou kamarádku. Cpala do ní oříšky, sušené banány, čokolády.

Zleva: Veronika Vítková, Jitka Landová, Gabriela Koukalová (tehdy ještě Soukalová) a Eva Puskarčíková po štafetovém triumfu v Oberhofu 2015.

„Ale neřešila jsem, jestli to sní a pak vyhodí, nebo jestli to v ní zůstane. Na tohle je člověk krátký. Můžete se ptát xkrát, jestli to snědla, ale čím víc ji hlídáte, tím je to pro tu její psychiku horší,“ říká účastnice tří světových šampionátů, podle které by na chování Koukalové normální člověk nic zvláštního nepoznal.

Obě biatlonistky se zároveň shodují, že problém s příjmem potravy není mezi biatlonistkami žádné novum. Jen se o něm nemluví.

Sama Koukalová v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES přiznala: „V několika posledních letech skončily čtyři holky, které si prošly anorexií nebo bulimií. Když se ohlídnu, některé holky na tom byly podobně. Nevím, jestli všechny zvracely, ale často skoro nejedly. Postupně se stávaly protivné a vznětlivé.“

Podobných příznaků si všimla také Landová, která poznala několik anorektiček už na sportovním gymnáziu, které obě biatlonistky navštěvovaly. „A není to pěkný pohled. Kostnatí lidé, kteří si myslí, že jsou tlustí, ale ve finále na sobě nemají gram tuku, jsou nepříjemní, nevrlí a je jim pořád zima. To ale nebyl případ Gabči, ta měla spíš bulimii,“ má jasno Landová.

U Koukalové byla údajným spouštěčem poruchy příjmu potravy scéna s trenérem, který jí řekl, že je „tlustá jako prase“. Někdy však stačí jen nepovedený žert.

„Někteří trenéři si ani neuvědomí, jak je ta psychologie u holek ošemetná. Holky občas nemají žádný smysl pro humor a nechápou, že si z nich člověk dělá srandu. Pak stačí lehké popíchnutí a problém je na světě. Takhle banálně to někdy začíná,“ říká Landová.

Jestli se Koukalová k biatlonu ještě někdy vrátí, je v tuto chvíli značně nejisté. Nedávno přiznala, že určitě vynechá i příští sezonu. „A jestli začne trénovat až v té následující, bude to pro ni hrozně náročné. Jestli se do toho pustí, smeknu klobouk. Na světě jsou každopádně důležitější věci než vítězství, a to už si Gabča ujasnila,“ dodává Landová.