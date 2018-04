Koukalová v tom není sama. Kdo další měl problém s anorexií?

Kdo měl také problém? Bahne Rabe – veslař

Německý veslař a olympijský šampion na osmiveslici ze Soulu měl po konci kariéry v roce 1995 problémy najít bez sportu svůj denní balanc. Potýkal se s anorexií, zhubl o 40 kilogramů. Zemřel na zápal plic v roce 2001 poté, co byl hospitalizován v kritickém stavu kvůli extrémní podvýživě. Stefan Zünd – skokan na lyžích

Vítěz čtyř závodů Světového poháru kvůli potížím s příjmem potravy ukončil úspěšnou kariéru už v šestadvaceti letech. Zina Garrisonová - tenistka

Olympijská vítězka ze čtyřhry v Soulu 1988 a vítězka tří grandslamů ve čtyřhře se ve většině kariéry kromě soupeřek prala také s bulimií. Eva Vrabcová-Nývltová – běžkyně na lyžích

Pátá žena olympijských her v Soči kvůli poruše příjmu potravy přerušila v roce 2015 kariéru. Poté, co se vyléčila, dala lyžím vale. Nyní se věnuje maratonům a půlmaratonům.