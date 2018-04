Od sedmnácti jsem anorektičkou, prozradila biatlonistka Koukalová

Šokující zpověď o duševní nemoci, spočívající v odmítání potravy a zkreslených představách o vlastním těle, učinila ve velkém rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

Kvůli obavám z nadváhy často vyzvracela veškeré jídlo, které snědla. „A v noci se pak její tělo vzbudilo vysílením a potřebovalo do sebe nafutrovat všechno, co našlo,“ popisuje manžel Petr Koukal.

Spouštěčem potíží měl být už trenér v juniorské reprezentaci, který ji kritizoval za její nadváhu.

„Třeba to nemyslel zle. Možná to bylo jen z nedostatku znalostí psychologie a práce s mládeží,“ říká Koukalová. „Úplně dobře asi neodhadl, jak se chovat k dospívajícím holkám a co způsobí, když mladé závodnici řekne, že jsem tlustá jako prase. Jednou, to jsem měla možná ještě míň kilo než teď, mě postavil před zrcadlo. Řekl, ať se podívám, jak je to hrozné. Vyvrcholilo to tím, že mi hodil jídlo do záchodu.“

Od té doby se snažila za každou cenu zhubnout. „Prošla jsem spoustou různých diet. Od mléčné přes rýžovou až po další kraviny. Když jsem závodila, pořád jsem si hlídala váhu. Pokud jsem viděla, že jsem na tom relativně dobře, tak jsem si dala snídani i oběd, ale večeře už šla ven.“

Prožívala dny, kdy zvracela až osmkrát denně. Jindy jedla po vzoru modelek odličovací tampony namočené ve vodě, které byly jejím jediným jídlem za celý den.

Po hrách v Soči přibrala 11 kilo

„Byla jsem hrozná, strašně se za to stydím. Není jednoduché o tom mluvit,“ říká. Přesto i s takovými obtížemi dokázala získat v roce 2014 dvě olympijské medaile v Soči.

„Začala jsem se tehdy více zajímat o to, co jím. Ale po olympiádě v Soči, jak bylo tělo zesláblé a dostalo konečně pořádně najíst, přibrala jsem najednou za pár měsíců jedenáct kilo. Chtěla jsem je shodit a spadla do problémů znovu.“

Podle manžela se potíže přelévaly od anorektických k bulimickým. Když mu konečně vše vylíčila, zavedl ji v létě 2015 k Richardu Pflegerovi. Expert na výživovou a medicínskou intervenci u sportovců začal vážný problém Koukalové řešit.

„Byla spíše bulimičkou,“ zmiňuje Pfleger nemoc spočívající v záchvatovém přejídání a úmyslném vyvrhování potravy. „Klasickou anorektičkou není. Obecně je však skoro jedno, jestli se najíte a pak se jdete s pocitem viny vyzvracet, nebo jestli tam dochází k tomu šílenému zkreslení reality jako u anorektiček.“

Před sezonou 2015/2016 se Koukalová uzdravila. Vzápětí získala velký glóbus pro vítězku Světového poháru i titul mistryně světa. Letos však přišla o olympiádu v Koreji kvůli přetrvávajícím bolestem lýtek. „Mohly být i psychosomatického původu,“ připouští Pfleger.

Gabriela Koukalová, nejlepší česká sportovkyně v roce 2017

Návrat Koukalové na biatlonovou scénu je v budoucnu nejistý. O své anorexii a bulimii se však rozhodla promluvit také proto, aby varovala ostatní. „Nechci, aby se další mladí sportovci stali oběťmi vlastní nevědomosti.“