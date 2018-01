Házenkáři dřeli, v úvodu čtvrtfinálových bojů ME ale Němce nepřehráli

Reprezentanti velkou část zápasu ve Varaždínu nad obrovským favoritem vedli, ale v poslední čtvrthodině je potkal dvanáctiminutový střelecký výpadek, který rozhodl.

Národní celek nenavázal na senzační výhry ze základní části proti Dánsku a Maďarsku a v šestičlenné čtvrtfinálové skupině má na kontě stále dva body. V úterý reprezentanti změří síly s Makedonií a ve středu se Slovinskem. Do semifinále postoupí první dva celky ze skupiny.

Čeští házenkáři prošli ze základní skupiny evropského šampionátu poprvé od roku 2010, kdy obsadili osmé místo. Jejich maximem na Euru je šestá příčka z roku 1996.

„Je pro mě dnes těžké říct, jaké jsou mé pocity. Na jednu stranu jsem pyšný na svůj tým, na druhou stranu jsem zklamaný. Byli jsme blízko. Naše obrana fungovala, dostat 22 branek od Německa je dobré. Ale v ofenzivě jsme nebyli tak dobří a to je důvod naší porážky,“ řekl na svazovém webu jeden ze dvou českých trenérů Daniel Kubeš.

V úvodním utkání čtvrtfinálové skupiny ve Varaždínu se hrála defenzivněji laděná házená. V české brance začal Mrkva, který na rozdíl od předchozích dvou duelů dostal přednost před Galiou.

Nejlepší střelec Německa na turnaji Gensheimer po čtvrthodině poslal svůj tým do vedení 7:5, ale outsider odpověděl a šňůrou tří gólů rychle otočil stav. Němcům se nevedlo v útoku a přes osm minut neskórovali.

Český tým mohl litovat, že několikrát nevyužil šanci k navýšení vedení. Smůlu měl především Horák, který chvíli poté, co brankář Mrkva dal gól přes celé hřiště, trefil dalekonosným pokusem v podobné situaci břevno.

Obhájci titulu po přestávce díky dvěma přesilovkám srovnali, ale český celek opět odskočil. Číp skvěle zasáhl v obraně a z křídla poslal svůj tým do vedení 13:11.

Jenže reprezentanti stejně jako v první půli několikrát promarnili možnost soupeři ještě více odskočit a Němci třemi góly i díky další přesilovce otočili ve 42. minutě stav na 15:14.

Program a výsledky ME HÁZENKÁŘŮ 2018

Čechy v ofenzivě držel Číp. Nejdříve srovnal a za chvíli po Mrkvově zákroku z následné akce z křídla znovu zařídil dvoubrankové vedení 18:16.

To ale byla na 12 minut poslední česká trefa. Bronzoví medailisté z olympijských her v Riu de Janeiro po sedmičce brzy opět srovnali a pak překlopili vývoj na svou stranu. Zdráhala mohl pět minut před koncem ještě srovnat, ale střídající brankář Wolff mu chytil sedmičku. Češi si proti gólmanovi, který v průběhu druhé půle nahradil Heinevettera, nevěděli rady a Němci od stavu 16:18 šňůrou šesti gólů rozhodli.

„Strašně těžko se to hodnotí. Byli jsme fakt kousek od toho, aby to vyšlo. Výsledek nakonec neodpovídá celé té hře. V útoku nám to nešlo tak jako v předchozích zápasech. Ale díky tomu útoku jsme v téhle fázi,“ řekl obranář Jan Landa.

Mistrovství Evropy v házené mužů Varaždín Čtvrtfinálová skupina II

Německo - Česko 22:19 (9:10)

Sestava a branky ČR: Mrkva 1, Galia - Číp 6, Zdráhala 4/2, Kašpárek 4, Horák 3, Bečvář 1, Hrstka, Stehlík, Petrovský, Mubenzem, Kasal, Zeman, Landa, Kotrč, Sviták.

Nejvíce branek Německa: Fath 8, Gensheimer 3/1. Rozhodčí: Gubica, Miloševič (oba Chorv.). Sedmimetrové hody: 1/1 - 3/2. Vyloučení: 3:4. Slovinsko - Dánsko 28:31 (14:16)