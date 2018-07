Začarovaný italský tým. Po Ježkově trápení přišlo Hanikovo zranění

Avizovaný přechod Ondřeje Ježka do týmu Mercury Racing Team, jehož barvy hájí ve vytrvalostním mistrovství světa i Karel Hanika, je skutečností. O víkendu na maďarském Pannonia Ringu vybojoval Ježek 5. místo v závodě seriálu Alpe Adria, do něhož se po ukončení angažmá v MS superbiků zařadil. Společně s Hanikou by měli za čtyři týdny absolvovat osmihodinovku v Suzuce. „Byla to nová zkušenost s těžší motorkou a pneumatikami Bridgestone. Nebylo to jednoduché, ale bavilo mě to! Už se těším na Suzuku,“ vzkázal fanouškům Ježek.