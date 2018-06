Závodníci hasí krizi. Jak se do sporu Ježek vs. Hanika zamotal i Smrž

Pikantní tečka? Ježek může najít místo u Haniky Příběh odloženého motocyklového jezdce Ondřeje Ježka může mít ještě hodně zajímavé rozuzlení. Podle rozběhnutých zákulisních jednání se jeví jako možné, že by Ježek mohl nakouknout do vytrvalostních závodů, odkud přichází jeho nástupce v kategorii superbiků Karel Hanika, a zúčastnit se slavné osmihodinovky v japonské Suzuce. A nejen to; bylo by to rovnou v barvách týmu Mercury Racing, za nějž Hanika v této sezoně jezdí.