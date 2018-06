Motocyklový jezdec Ježek se zlobí: Hanika má jezdit za mé peníze?

Náhrada jednoho brněnského jezdce druhým přitom není to, co v celé bleskové operaci dělá zle.

„Když to vezmu pozitivně, tak nebudu superbiky jezdit já, ale bude to jiný Čech,“ smiřuje se Ježek s tím, že ho nahradí účastník vytrvalostního mistrovství světa, kde si mimochodem vede velice zdatně.

Zbytek případu, navazujícího na závod o minulém víkendu na Masarykově okruhu, už Ježkovi je proti srsti. Jezdec vyhozený kvůli tomu, že se měl vyjadřovat špatně na adresu týmu, se cítí poškozený, a pokud má jeho smlouva skončit, žádá vyplatit zpět odpovídající část peněz, které musel do svého místa v týmu na začátku sezony investovat.

„Je odjeto sedm závodů z třinácti. Budu tedy požadovat sedm třináctin z částky, kterou jsem musel týmu na začátku sezony přinést. Pokud se tak stane, tak to beru,“ říká.

Taková je obvyklá praxe v motocyklovém sportu: závodník si „svoji sedačku“ musí na začátku sezony zaplatit. U Ježka by to podle informací MF DNES mělo činit bezmála dva miliony korun na letošní ročník mistrovství světa. Část z toho, co Ježek požaduje zpět, by tak odpovídala necelému milionu.

Na což principál italské stáje Mirco Guandalini, který Ježka poslal na dlažbu, nechce slyšet. Naopak hrozí dalšími sankcemi vůči pilotovi. Znovu za jeho kritická vyjádření vůči týmu.

Tak si Guandalini vyložil Ježkova vyjádření k tomu, proč od začátku sezony dojížděl mezi posledními a v seriálu vybojoval jen dva body.

„Měli jsme velké problémy s motorem, který měl strašně moc poruch. A když změníte motor, změní se i elektronika. Jak byla elektronika každý závod jiná, tak pak nešlo ani o to, že by motorka nefungovala. Ona místy fungovala, ale jak v ni nemáte důvěru – protože se chová každý trénink jinak – tak se stalo, že jsem párkrát přijel do boxu a řekl, že už na ni nesednu, dokud se s tím něco neudělá. Už jsem měl vyloženě strach. Nevěděl jsem, co si můžu dovolit,“ líčil minulý týden před závodem v Brně.

Rovněž tak ale pochválil vylepšení, kterých se mu ve druhé polovině sezony dostalo. V Brně dojel na 17. a 18. místě, načež se do něho Guandalini pustil. Napřed mu elektronickou poštou poslal výpověď, a když se Ježek bránil, že ji nepovažuje za oprávněnou, přitvrdil.

„Rád bych Ondřejovi připomněl, že jeho příspěvek k účasti týmu v mistrovství světa superbiků byl 10 procent. Věříme, že mu nedlužíme nic,“ řekl manažer.

Co na to Ježek? „Nejlepší obrana je pro něho asi útok,“ krčí rameny. Jeho počty jsou jiné. „Můj podíl byl asi 30 procent, ale to je jedno, celý rozpočet týmu není moje věc. Zaplatil jsem, co chtěl,“ brání se.

S tím, že na konci příštího týdne neabsolvuje další závod v USA, kam místo něho pojede Hanika, Ježek počítá. Vadí mu finanční aspekt.

„Guandalini mě vylil přes palubu a Hanika by měl jet za peníze, které jsem tam zaplatil já? To není dobré. Nesouhlasím s tím, aby nějaký jezdec jezdil za moje peníze, nelíbí se to mně a už vůbec mému hlavnímu sponzorovi,“ bouří se.

Hanika v pátek nebyl k zastižení. Jeho mobilní telefon byl velkou část odpoledne obsazený.