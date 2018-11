Věčný souboj Giro versus Tour pokračuje. Italové lákají i Sagana

Giro ve středu na prezentaci svého 102. ročníku odhalilo slavné vrcholy Mortirolo a Gavii, pět vysokohorských etap - ale také tři individuální časovky o celkové délce 58 kilometrů!

Těmi chtějí Italové nalákat Toma Dumoulina, ale i Gerainta Thomase, aktuálního šampiona Tour. Zatímco letos růžový Chris Froome naznačil, že se chce v roce 2019 soustředit jen na Tour a boj o pátý titul, jeho týmový druh Thomas si vzal čas na rozmyšlenou: „Do konce roku se rozhodnu, kterou Grand Tour pojedu.“

U PAMÁTNÍKU. Lídr závodu Tom Dumoulin u pamatníku Fausta Coppiho před startem 14. etapy Gira 2017.

Podobně jako jeho britský krajan Simon Yates z Mitcheltonu-Scott, rovněž Thomas připomíná: „Na Giru mám nedokončenou práci.“ Předloni tu musel odstoupit kvůli zranění, Yates pro změnu letos ztratil růžový dres až v předposlední horské etapě.

Podaří se Italům přetáhnout je na své klání?

Už více než 100 let se dějiny Giro a Tour i takto prolínají a ovlivňují. Zpočátku Giro svého francouzského sourozence napodobovalo, zato v 60. letech ředitel závodu Vincenzo Torriani vyhlásil: „Předeženeme Tour. Budeme ještě slavnější.“

Ten úkol byl nesplnitelnou misí, Tour nadále těžila ze svého věhlasu i ideálního prázdninového termínu. Giro naopak střídalo šedivá léta a období finančních krizí i přehnaného italocentrismu s památnými ročníky, nabitými zvraty, které jim Tour často mohla jen závidět.

Giro jako umělecké dílo

„Nejtěžší závod v nejkrásnější zemi,“ stvořili Italové slogan pro Giro. Ano, skutečně je těžší než Tour, shodují se profesionálové, kteří okusili oba podniky, včetně těch českých.

Ovšem Tour je větší stres, dodají vzápětí.

Když Gazzetta dello Sport v roce 1909 „okopírovala“ Tour, už šest let starou, převzalo od ní Giro i tehdejší hodnocení celkového pořadí, do kterého se nesčítaly časy, nýbrž body. Když se Tour v roce 1910 vydala v Pyrenejích poprvé do velehor, reagovalo Giro o rok později zařazením průsmyku Sestriere. Když Tour zavedla žlutý dres pro lídra závodu, přispěchali Italové se svým růžovým.

Jindy byli sami inovátory. Zatímco Henry Desgrange, konzervativní ředitel Tour, zatvrzele odmítal zařadit do svého závodu časovky, Armando Cougnet ji z pozice šéfa Gira poprvé uvedl v ročníku 1933 a hned na 62 kilometrů. „Co je to? Jen test brutální síly, žádný mozek, žádná taktika,“ stěžovali si cyklisté, přesto se novinka se ujala. V další sezoně už ji měla v programu i Tour.

Po 2. světové válce přišlo Giro jako první s pojízdnou ambulancí na trati závodu nebo s horskou časovkou, představilo velikány Stelvio či Gavii. Nevlídná alpská Gavia bude ve 2618 metrech v královské 16. etapě také střechou příštího ročníku. Ten organizátoři zároveň pojali coby poctu „šampionovi všech šampionů“ Faustovi Coppimu u příležitosti 100. výročí jeho narození. Proto vyvrcholí 11. etapa v Novi Ligure, kde po většinu života trénoval a žil. Proto jeho obdivuhodné výkony připomenou i místa startu a cíle 12. etapy, města Cuneo a Pinerolo.

Právě po skončení Coppiho éry začal ředitel závodu Torriani přetahovat zahraniční hvězdy, aby získal Giru ještě větší prestiž. V roce 1960 zaplatil hvězdnému Jacquesi Anquetilovi velký balík peněz, aby nestartoval na Tour a jel jen Giro. Francouz se přeplatit nechal, vyhrál Giro, pobral další prérie a místo Tour si užíval u moře na riviéře.

„Tratě, které vymýšlím, jsou umělecká díla. Jsme kreativnější než Tour,“ říkával Torriani a Giro přivedl po mostu ze svázaných loděk dokonce až na náměstí Svatého Marka v Benátkách.

Další mocný útok na výsostné pozice Tour vyhlásil zkraje 21. století jiný jeho ředitel, Angelo Zomegnan.

Ať se Tour učí také od nás

Ve Veroně, kde vyvrcholí na antickém amfiteátru ročník 2019, končilo dramatické Giro i v roce 2010. Zomegnan tehdy pozval coby hosta šéfa Tour Christiana Prudhomma a hrdě předváděl ochozy plné bouřících tifosi. „Tohle je italská odpověď na Champs-Élysées,“ povídal Francouzovi. „Servírujeme Giro all inclusive, s podivuhodnými etapami. Tour je Tour, největší závod na světě. Ale my jsme teď pokrokovější. Tour se může učit i od nás.“

Toho roku byl 56letý Zomegnan na vrcholu moci. Jenže nepoznal, kdy zpomalit. Následující ročník napěchoval tolika těžkými etapami, až si přední cyklisté začali stěžovat, že jim „bývalý novinář ordinuje brutální dávky práce, které sám nikdy neokusil.“ Zomegnana stála ostrá kritika ředitelské křeslo.

Ale Giro o svoji rostoucí prestiž v posledním desetiletí nepřišlo. Opakující se pokusy o double Giro-Tour, narůstající síla startovního pole i dramata posledních let k němu stále mocněji přitahovaly pozornost fanoušků. Jen vzpomeňte na tak těsný souboj čtyř mužů o titul až do poslední etapy ročníku 2017, nebo na letošní velký Froomův zvrat v průsmyku Finestre.

V sezoně 2019 to nemá být jiné. „Půjde o typicky italské Giro,“ říká současný ředitel závodu Mauro Vegni.

Což znamená nevyzpytatelné, divoké.

A méně předvídatelné než Tour.

HVĚTDY GIRA 2019? Na startu by se mohli představit i Geraint Thomas, Vincenzo Nibali a Simon Yates.

„Prvních 10 dnů bude relativně jednoduchých,“ hodnotí Matt White, sportovní ředitel stáje Mitchelton-Scott. „Až do druhé poloviny závodu není v itineráři žádné tvrdší stoupání, což je pro Giro až nenormální. Jsou tam zato dvě časovky, u kterých jsou pozitivní jejich vrchařský dojezd. Zato ve druhé polovině závodu přijdou některé opravdu drsné dny, kdy na jezdce bude čekat 4000 nebo 5000 výškových metrů.“

Vegni, hrdý na dílo, které stvořili, dokonce tvrdí: „Podle mě půjde o nejtvrdší Giro za posledních 20 let. Nejen proto, že má celkem 46 000 výškových metrů stoupání, ale i způsobem, jakým je vyprojektováno. Bude to moderní, vyvážený a otevřený závod. Teď je na jezdcích, aby se rozhodli, zda chtějí být jeho součástí.“

VIDEO: Plné emocí, takové má být Giro 2019 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trasa je známa, nyní začne „licitování“ o hvězdy.

Před 101. ročníkem se spekulovalo, že Mauro Vegni přidal k lákadlům pro Chrise Frooma a tým Sky i dva miliony eur startovného. Ovšem Vegni tuto informaci rezolutně popírá.

Letos informuje: „Tým Sky nám zatím nepotvrdil, kdo bude jejich lídrem na Giru, ale zároveň ani nevyloučil žádného ze svých jezdců.“

Při milánské prezentaci se Vegni osobně setkal s Froomem: „Chris mě ujistil, že budou mít jednoho lídra na každou Grand Tour. Také jeho start je stále možný.“

Spíše to však budou Geraint Thomas nebo Egan Bernal (nebo oba), kdo v Itálii povede tým Sky.

Vegni zároveň potvrdil, že jedná s týmem Bora o možné premiéře Petera Sagana na Giru. U sprinterů Sagana či Elii Vivianiho se uvažuje, že by mohli jet úvodních dvanáct etap, z nichž šest je považováno za sprinterské, načež by před horskou druhou polovinou závodu odcestovali a připravili se na Tour, startující sprinterskou etapou v Bruselu.

VIDEO: Podívejte se, kudy povede trasa Gira d'Italia 2019 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ale ti, kdo budou chtít 2. června ve Veroně pozdvihnout nádherný spirálovitý pohár pro šampiona, musí pochopitelně dojet až do konce.

Ještě dlouho se bude seznam aktérů a favoritů Gira 2019 vytvářet a měnit. Ale jak by se vám líbila následující sestava kandidátů stupňů vítězů?

Simon Yates, Geraint Thomas, Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Steven Kruijswijk, Mikel Landa, Alejandro Valverde, Fabio Aru... a kdo ví, třeba opět také Tom Dumoulin.